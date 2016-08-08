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亚洲 | 2016年 8月 8日 星期一 18:28 BJT

香港个股：恒安国际内地附属拟分期发行至多57.5亿元人民币境内公司债券

路透香港8月8日 - 中国最大生活用纸和妇幼卫生用品制造商--恒安国际 周一称，其内地注册的附属公司已向上海证券交易所申请分期发行高至57.5亿元人民币的境内公司债券，首批发行本金额预期为10亿元。

公司公告称，拟将发行所得用作偿还其全资附属公司恒安（中国）投资有限公司的短期银行贷款及补充营运资金之需求。

恒安国际今天收高1.92%，报66.5港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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