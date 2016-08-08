金属期市：期铜上涨，但中国需求忧虑使铜价徘徊在四周低位附近

标题新闻：马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加12.0%至520,332吨----船货验证机构SGS
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
* 中国7月铜进口下跌14%
* 投机者在最新一周持有的铜多头头寸下降
路透伦敦8月8日 - 期铜周一上涨，和股市一起攀升，美国7月就业数据扶助市场人气，不过，对中国需求的担忧使铜价徘徊在四周低位附近。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%，至每吨4,810美元，稍早跌至4,789美元，接近周五触及的7月12日来最低4,783美元。
全球股市上涨，因风险意愿重现，因美国公布的7月非农就业报告提振美国经济增长加速的预期。
“基本金属因股市上扬和美国就业数据强劲而得到支撑，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。“中国7月进出口延续双降走势，且均逊于市场预期，铜进口令人非常失望。”
中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5% ，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%。
中国海关周一称，7月未锻轧铜及铜材进口360,000吨，较上月的420,000吨下降14.3%，因中国夏季需求走弱，买盘下滑。
“铜关键的终端使用行业需求增长仍然较为疲弱，”摩根士丹利写道。
“因此，我们预计，下半年铜进口需求将继续下降，鉴于2016年迄今铜矿供应增长超过预期，这样的发展对铜价不利。”
不过，铜价年内迄今仍上涨约2.5%，因中国第二季需求改善和美元下跌。
但锌和锡等其他金属表现较好。
“铜价未能与基本金属市场同步上扬，表明市场人士对铜基本面状况的怀疑情绪是真实的，且可能会长期持续。”巴克莱在一份报告中写道。
三个月期锌 收涨0.6%，报2,280美元。期锌从1月低位上涨约60%，因担心矿场关闭将导致市场供应短缺。
期锡 下跌0.3%，报18,300美元。上周期锡触及2015年2月来最高的18,450美元，因印尼出口下降的消息，巩固了对供应和低库存的担忧。
期铝 下跌0.2%，报1,642美元。期铅 升0.3%，报1,791美元。期镍 上涨0.5%，报10,870美元。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技70亿台币(2.19亿美元)的五年期贷款，一般银团阶段有八家银行参贷。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte的交易。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。