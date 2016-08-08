金属期市：期铜上涨，但中国需求忧虑使铜价徘徊在四周低位附近

* 中国7月铜进口下跌14%

* 投机者在最新一周持有的铜多头头寸下降

路透伦敦8月8日 - 期铜周一上涨，和股市一起攀升，美国7月就业数据扶助市场人气，不过，对中国需求的担忧使铜价徘徊在四周低位附近。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.4%，至每吨4,810美元，稍早跌至4,789美元，接近周五触及的7月12日来最低4,783美元。

全球股市上涨，因风险意愿重现，因美国公布的7月非农就业报告提振美国经济增长加速的预期。

“基本金属因股市上扬和美国就业数据强劲而得到支撑，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。“中国7月进出口延续双降走势，且均逊于市场预期，铜进口令人非常失望。”

中国海关总署周一公布，以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5% ，路透调查预估中值分别为下降3%和下降7%。

中国海关周一称，7月未锻轧铜及铜材进口360,000吨，较上月的420,000吨下降14.3%，因中国夏季需求走弱，买盘下滑。

“铜关键的终端使用行业需求增长仍然较为疲弱，”摩根士丹利写道。

“因此，我们预计，下半年铜进口需求将继续下降，鉴于2016年迄今铜矿供应增长超过预期，这样的发展对铜价不利。”

不过，铜价年内迄今仍上涨约2.5%，因中国第二季需求改善和美元下跌。

但锌和锡等其他金属表现较好。

“铜价未能与基本金属市场同步上扬，表明市场人士对铜基本面状况的怀疑情绪是真实的，且可能会长期持续。”巴克莱在一份报告中写道。

三个月期锌 收涨0.6%，报2,280美元。期锌从1月低位上涨约60%，因担心矿场关闭将导致市场供应短缺。

期锡 下跌0.3%，报18,300美元。上周期锡触及2015年2月来最高的18,450美元，因印尼出口下降的消息，巩固了对供应和低库存的担忧。