芝加哥期市：CBOT小麦近月合约上涨，基金继续展期　

路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一涨跌互见，但涨跌幅度不大，近月合约总体跑赢远月合约，交易商称，投资者继续展期至远月合约。

近月CBOT-9月小麦期货 跳涨至近两周最高位，今日是为期五日的商品指数基金将9月合约展期至远月合约的第二日，投资者出脱9月合约头寸。

CBOT小麦合约登记交割的数量下降至4月来最低水准，也进一步支撑CBOT近月小麦合约。

美国农业部表示，上周出口检验美国小麦37.6407万吨，低于分析师预期。

接受路透访查的分析师预计，周一稍后公布的美国农业部数据将显示，美国春麦收割完成率为28%。

分析师表示，上周俄罗斯小麦出口价格上升，受助于对西欧天气影响当地小麦收成的忧虑。西欧是俄罗斯在北非和中东出口市场上的劲敌。

CBOT-9月合约 收高1美分，收报每蒲式耳4.17美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为266,302口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)