纽约期市：原糖受空头回补带动升至一个月高位，咖啡和可可期货下跌

路透纽约/伦敦8月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日上涨，触及一个月高位，因空头回补，咖啡和可可期货下跌，因美元上涨。

交易员说，巴西雷亚尔 升至一年高位可能是原糖上涨的诱因，尽管雷亚尔稍后走低。巴西是全球最大的糖和咖啡出产国。

10月原糖期货 收升0.2美分，或1%，报每磅20.55美分，此前升至一个月高位20.92美分。原糖在过去三个交易日上升约8%。

“商业多头和终端用家大量买入令多头投机者有信心，且可能带动投机者回补空头，”一美国交易商说。

10月白糖期货 收高1.70美元，或0.3%，报每吨553.10美元。

“未来几季糖价均值按年将上涨，因全球市场转为供应短缺，”BMI Research在报告中写道。

9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.4美分，或1%，报每磅1.411美元。

交易员说， 目前巴西咖啡收割快速，预料丰产，限制了价格升幅。

罗布斯塔咖啡期货受最大出产国越南出口缓慢支持。

9月罗布斯塔咖啡 收高2美元，或0.1%，报每吨1,825美元。(

9月纽约可可期货 收跌12美元，或0.4%，报每吨2,975美元。9月伦敦可可期货 收低16英镑，或0.7%，报每吨2,404英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)