纽约期市：原糖受空头回补带动升至一个月高位，咖啡和可可期货下跌

英国政经：首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透纽约/伦敦8月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日上涨，触及一个月高位，因空头回补，咖啡和可可期货下跌，因美元上涨。
交易员说，巴西雷亚尔 升至一年高位可能是原糖上涨的诱因，尽管雷亚尔稍后走低。巴西是全球最大的糖和咖啡出产国。
10月原糖期货 收升0.2美分，或1%，报每磅20.55美分，此前升至一个月高位20.92美分。原糖在过去三个交易日上升约8%。
“商业多头和终端用家大量买入令多头投机者有信心，且可能带动投机者回补空头，”一美国交易商说。
10月白糖期货 收高1.70美元，或0.3%，报每吨553.10美元。
“未来几季糖价均值按年将上涨，因全球市场转为供应短缺，”BMI Research在报告中写道。
9月阿拉比卡咖啡期货 收低1.4美分，或1%，报每磅1.411美元。
交易员说， 目前巴西咖啡收割快速，预料丰产，限制了价格升幅。
罗布斯塔咖啡期货受最大出产国越南出口缓慢支持。
9月罗布斯塔咖啡 收高2美元，或0.1%，报每吨1,825美元。(
9月纽约可可期货 收跌12美元，或0.4%，报每吨2,975美元。9月伦敦可可期货 收低16英镑，或0.7%，报每吨2,404英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。