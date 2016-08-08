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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          85.00    +0.41    +0.48   2751693
    京东                22.35    +0.50    +2.29  11741898
    新浪              58.34    +0.83    +1.44    942483
    搜狐              37.83    +0.08    +0.21    114816
    网易             200.36    -1.23    -0.61    609923
    百度             166.45    -0.93    -0.56   1769309
    
    台湾
    台湾积体电路       29.09    +0.30    +1.04   2460455
    联电                1.90    -0.03    -1.55    204643
    日月光              6.13    -0.08    -1.29    476794
    硅品精密           7.56    -0.04    -0.53    194474
    和信超媒体         2.70    +0.08    +3.05     24071
    友达                4.38    +0.05    +1.15    207875
    中华电信           36.60    +0.28    +0.77     93640
    台湾国际航电      54.86    -0.06    -0.11   1108856
    
    香港
    中国移动           62.50    +0.24    +0.39    163697
    中国联通           10.66    +0.10    +0.95     52632
    中国电信           50.16    -0.85    -1.67      4514
    中芯国际            4.33    +0.14    +3.34     27013
    电讯盈科         7.40    -0.14    -1.86      1945
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 白云)

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