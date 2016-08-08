《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 85.00 +0.41 +0.48 2751693 京东 22.35 +0.50 +2.29 11741898 新浪 58.34 +0.83 +1.44 942483 搜狐 37.83 +0.08 +0.21 114816 网易 200.36 -1.23 -0.61 609923 百度 166.45 -0.93 -0.56 1769309 台湾 台湾积体电路 29.09 +0.30 +1.04 2460455 联电 1.90 -0.03 -1.55 204643 日月光 6.13 -0.08 -1.29 476794 硅品精密 7.56 -0.04 -0.53 194474 和信超媒体 2.70 +0.08 +3.05 24071 友达 4.38 +0.05 +1.15 207875 中华电信 36.60 +0.28 +0.77 93640 台湾国际航电 54.86 -0.06 -0.11 1108856 香港 中国移动 62.50 +0.24 +0.39 163697 中国联通 10.66 +0.10 +0.95 52632 中国电信 50.16 -0.85 -1.67 4514 中芯国际 4.33 +0.14 +3.34 27013 电讯盈科 7.40 -0.14 -1.86 1945 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 白云)