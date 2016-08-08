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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 06:17 BJT

全球贵金属：8月8日SPDR黄金持仓减少0.67%，或6.53吨

路透8月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少0.67%，至973.81吨，周五为980.34吨。

以盎司计，黄金持仓量 从31,518,784.09盎司降至31,308,804.49盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)

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