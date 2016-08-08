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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 06:56 BJT

法国经济：央行预估初值显示第三季GDP料增长0.3%

路透巴黎8月8日 - 法国央行周一称，估计该国第三季国内生产总值(GDP)增长0.3%，在前一季停滞后恢复增长。这是该行对第三季GDP的预估初值。

法国央行在月度企业信心调查中给出了上述预估。该行在调查中称，7月工业企业信心指数小幅上升，较前月上升1点至98。

但服务业信心指数下滑1点至96.

法国第二季经济增长意外停滞，因消费支出和投资疲软，这对总统奥朗德关于经济正在增强的说法而言可谓一记重击。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)

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