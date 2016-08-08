法国经济：央行预估初值显示第三季GDP料增长0.3%

中国电力：2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%--能源局
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
路透巴黎8月8日 - 法国央行周一称，估计该国第三季国内生产总值(GDP)增长0.3%，在前一季停滞后恢复增长。这是该行对第三季GDP的预估初值。
法国央行在月度企业信心调查中给出了上述预估。该行在调查中称，7月工业企业信心指数小幅上升，较前月上升1点至98。
但服务业信心指数下滑1点至96.
法国第二季经济增长意外停滞，因消费支出和投资疲软，这对总统奥朗德关于经济正在增强的说法而言可谓一记重击。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0586 1.0641 -0.52 +0.69 1.0513 美元/日圆 114.22 114.51 -0.25 -2.27 116.87 欧元/日圆 120.91 121.83 -0.76 -1.81 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0083 +0.46 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2040 1.2176 -1.12 -2.40 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3111 +0.30 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8620 6.8456 +0.24 -1.59 6.9726 澳元/美元
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。