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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 06:27 BJT

《美国重要政经日程》--8月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1000 - 全美独立企业联盟(NFIB)发布7月小企业信心指数

1230 - 劳工部公布第二季非农生产率和单位劳工成本初值

1400 - 商务部公布6月趸售(批发)库存

1530 - 财政部举行四周期国库券周度例行标售

1700 - 财政部标售三年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)

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