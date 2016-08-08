《美国重要政经日程》--8月9日

中国电力：2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%--能源局
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1000 - 全美独立企业联盟(NFIB)发布7月小企业信心指数
1230 - 劳工部公布第二季非农生产率和单位劳工成本初值
1400 - 商务部公布6月趸售(批发)库存
1530 - 财政部举行四周期国库券周度例行标售
1700 - 财政部标售三年期公债
2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0586 1.0641 -0.52 +0.69 1.0513 美元/日圆 114.22 114.51 -0.25 -2.27 116.87 欧元/日圆 120.91 121.83 -0.76 -1.81 123.14 美元/瑞郎 1.0129 1.0083 +0.46 -0.48 1.0178 英镑/美元 1.2040 1.2176 -1.12 -2.40 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3111 +0.30 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8620 6.8456 +0.24 -1.59 6.9726 澳元/美元
意大利银行业及债券市场的关联是投资者的一大忧虑。银行业掌握着大量政府债券，由于外界担心银行业在经济放缓的数年里增加了对坏帐的敞口，因此银行业受到冲击。