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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 08:16 BJT

****欧洲经济指标预测--8月9日-8月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    8月8日当周    

    8月9日(二)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                    7月          --       3.1%
             经季节调整的失业率                                  3.3%      3.3%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                6月        +1.0%     -1.8%
                         进口(较前月)                           +0.4%     +0.1%
                         贸易收支(亿欧元)                     顺差224   顺差222
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        6月          --    赤字657
    0830 英国工业生产(较前月)                        6月        +0.1%     -0.5%
                     (较上年同期)                               +1.6%     +1.4%
             制造业产出(较前月)                                 -0.2%     -0.5%
                       (较上年同期)                             +1.3%     +1.7%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            6月       逆差25 逆差25.66
             全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差100 逆差98.79
    
    8月10日(三)
    0645 法国工业生产(较前月)                        6月        +0.1%     -0.5%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            7月          正6      正16
    
    8月11日(四)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    7月终值        -0.4%     +0.1%
                                 (较上年同期)                   +0.4%     +0.3%
    0800 意大利CPI(较前月)                       7月终值        +0.2%     +0.2%
                  (较上年同期)                                  -0.1%     -0.1%
               HICP(较前月)                                     -1.8%     -1.8%
                   (较上年同期)                                 -0.1%     -0.1%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                6月          --  顺差17.77
               全球贸易收支(亿欧元)                               --  顺差50.33
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月          --      49.45
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月          --      56.10
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月          --      39.30
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     8月          --      34.30
    
    8月12日(五)
    0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值     +0.2%     +0.7%
                            (未经季调较上年同期)                +1.5%     +1.3%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值      +0.4%     +0.4%
                                 (较上年同期)                   +0.4%     +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%     +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.4%     +0.4%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季         --     +0.3%
    0800 意大利GDP(较前季)                       第二季初值     +0.2%     +0.3%
                  (较上年同期)                                  +0.8%     +1.0%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                       6月       -1.0%     -2.1%
                       (较上年同期)                             -2.7%     -1.9%
    0900 欧元区GDP(较前季)                   第二季第二次估值   +0.3%     +0.6%
                  (较上年同期)                                  +1.6%     +1.7%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       6月       +0.5%     -1.2%
                       (较上年同期)                             +0.7%     +0.5%
    
    8月15日当周
    
    8月15日(一)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  7月          --     +0.1%
                        (较上年同期)                               --     -1.0%
    
    8月15-17日
    0600 德国批发物价指数(较前月)                     7月          --     +0.6%
                         (较上年同期)                              --     -1.5%
 
    8月16日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              7月          --     +0.2%
                            (较上年同期)                           --     +0.5%
             核心CPI(较前月)                                       --     +0.2%
                (较上年同期)                                       --     +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --     +0.4%
                           (较上年同期)                            --     +1.6%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --     +0.4%
                          (较上年同期)                             --     +1.7%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                      7月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --     +1.8%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --     -0.5%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --     +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --     -0.4%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --     +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)            --     +0.7%
    0900 德国ZEW经济景气指数                          8月          --     负6.8
                    现况指数                                       --    正49.8
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)           6月          --   顺差246
    (完)    
    
      
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