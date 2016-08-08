《中国报摘》--中国证券报8月9日

* 头版头条:

--黑色系板块不约而同占据周一中国股期两市涨幅榜前列，黑色品种期货价格更是突破4月高位，创下阶段高点。

* 其他:

--中国国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》,规划提出健全支持科技创新创业的金融体系；发挥金融创新对创新创业的重要助推作用，开发符合创新需求的金融产品和服务，大力发展创业投资和多层次资本市场。

--深圳证监局与前海管理局签署《私募基金监管合作备忘录》，明确双方在前海共同探索和实践私募领域协同监管新模式，建立私募监管协作机制，并将在前海试点成熟后向全市推广。

--记者获悉，中国兵器装备集团制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案，确定了4家试点单位，并探索实施汽车产业股权激励计划。

--万科 公告称，恒大集团 通过旗下七家公司增持万科股份至5%。业内人士表示，从现阶段看恒大的入股更偏向于财务投资。