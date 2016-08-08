《中国报摘》--中国证券报8月9日

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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* 头版头条:
--黑色系板块不约而同占据周一中国股期两市涨幅榜前列，黑色品种期货价格更是突破4月高位，创下阶段高点。
* 其他:
--中国国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》,规划提出健全支持科技创新创业的金融体系；发挥金融创新对创新创业的重要助推作用，开发符合创新需求的金融产品和服务，大力发展创业投资和多层次资本市场。
--深圳证监局与前海管理局签署《私募基金监管合作备忘录》，明确双方在前海共同探索和实践私募领域协同监管新模式，建立私募监管协作机制，并将在前海试点成熟后向全市推广。
--记者获悉，中国兵器装备集团制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案，确定了4家试点单位，并探索实施汽车产业股权激励计划。
--万科 公告称，恒大集团 通过旗下七家公司增持万科股份至5%。业内人士表示，从现阶段看恒大的入股更偏向于财务投资。
--中航工业副总经济师李平表示，中航工业通飞公司开放资本结构，将向社会开展50亿-100亿元人民币的增资扩股，同时成立100亿元通航产业发展基金；中航工业计划与地方政府、国内外企业及个人与机构投资者在通用航空方面进行合作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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