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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:20 BJT

中国企业：中航工业借道通航混改，将成立100亿元产业基金--报载

路透上海8月9日 - 中国大型军工企业--中国航空工业集团将在通用航空领域开放资本结构，向社会开展50亿-100亿元人民币的增资扩股，同时成立100亿元通航产业发展基金。

中国证券报周二报导，中航工业副总经济师李平在“通用航空产业合作商机发布会”上表示，中航工业通飞公司开放资本结构，这表明了中航工业通航产业与社会资本融合的决心。中航工业计划与地方政府、国内外企业及个人与机构投资者在通用航空方面进行合作。

报导称，在通用航空产业拓展方面，中航工业通飞公司将与租赁、银行、保险等金融机构、投资管理公司开展合作，拓展融资渠道，同时与地方政府、民营资本进行接洽，尝试混合所有制改革，统筹管理相应业务，投资于通航产业和新兴产业的创投基金也将加快设立。

　中航工业产业拓展部通航产业办公室主任孙兵表示，未来中航工业将组建通航运营控股公司，实现现有通航运营产业资源的整合，加强与地方合作开展通航运营，支持和参与国内通航产业发展项目，充分发挥在通航产业链的整体优势。

中国航空工业集团是国有特大型企业，负责为政府及军队提供先进航空武器装备，同时也发展民用飞机产业。下辖140余家成员单位、近30家上市公司，员工逾50万人。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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