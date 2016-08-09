中国企业：中航工业借道通航混改，将成立100亿元产业基金--报载

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透上海8月9日 - 中国大型军工企业--中国航空工业集团将在通用航空领域开放资本结构，向社会开展50亿-100亿元人民币的增资扩股，同时成立100亿元通航产业发展基金。
中国证券报周二报导，中航工业副总经济师李平在“通用航空产业合作商机发布会”上表示，中航工业通飞公司开放资本结构，这表明了中航工业通航产业与社会资本融合的决心。中航工业计划与地方政府、国内外企业及个人与机构投资者在通用航空方面进行合作。
报导称，在通用航空产业拓展方面，中航工业通飞公司将与租赁、银行、保险等金融机构、投资管理公司开展合作，拓展融资渠道，同时与地方政府、民营资本进行接洽，尝试混合所有制改革，统筹管理相应业务，投资于通航产业和新兴产业的创投基金也将加快设立。
中航工业产业拓展部通航产业办公室主任孙兵表示，未来中航工业将组建通航运营控股公司，实现现有通航运营产业资源的整合，加强与地方合作开展通航运营，支持和参与国内通航产业发展项目，充分发挥在通航产业链的整体优势。
中国航空工业集团是国有特大型企业，负责为政府及军队提供先进航空武器装备，同时也发展民用飞机产业。下辖140余家成员单位、近30家上市公司，员工逾50万人。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿