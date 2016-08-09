路透北京8月9日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 8月 8/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 7月 工业生产者价格指数（PPI） 7月 -- 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/12 1000 国民经济运行情况新闻发布会 7月 规模以上工业增加值 7月 固定资产投资(不含农户) 1-7月 民间固定资产投资 1-7月 房地产开发和销售情况月度报告 7月 社会消费品零售总额 7月 8/16 -- 银行结售汇数据 7月 -- 银行涉外代客收付款数据 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 7月 8/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 -- 中国货物和服务贸易 7月 8/27 0930 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/8 1000左右 进出口贸易数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 8月 工业生产者价格指数（PPI） 8月 9/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 规模以上工业增加值 8月 固定资产投资(不含农户) 1-8月 民间固定资产投资 1-8月 房地产开发和销售情况月度报告 8月 社会消费品零售总额 8月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 -- 银行结售汇数据 8月 -- 银行涉外代客收付款数据 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 -- 中国货物和服务贸易 8月 9/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 -- 中国外债数据（正式数） 二季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 国内生产总值（GDP） 三季度 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 -- 银行结售汇数据 9月 -- 银行涉外代客收付款数据 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/28 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 -- 中国货物和服务贸易 9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 -- 银行涉外代客收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/28 -- 中国货物和服务贸易 10月 11/30 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 11月 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/16 -- 银行结售汇数据 11月 -- 银行涉外代客收付款数据 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 -- 中国货物和服务贸易 11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。 5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该 数据将在统计期后半年内公布。 6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据 将在统计期后三个月内公布。(完） 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 参看中国经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选 (发稿 陈杨；审校 宿泱韫)