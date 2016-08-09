版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:12 BJT

《香港报摘》--经济日报8月9日

**头版头条**

--楼市升温，新鸿基地产 以23.6亿港元夺得沙田多石地，高于估值上限近四成；另外，香港小轮 以约27.1亿港元投得屯门地，亦较估值上限高出两成。

**其他**

--乐视 董事长贾跃亭出任酷派集团 主席，并计划两年内把公司手机出货量倍增至1亿部，触发市场憧憬，拉动昨股价大升两成。

--澳博 第二季经调整现金经营溢利（EBITDA）录得7.96亿港元，按季跌5%，较市场预期优胜；上半年纯利达10.97亿港元，按年减少38.7%。

--耀才证券 主席叶茂林指出，公司为客户的股票成交量跌幅低于港股成交的跌幅，现时每月平均新开户数目亦能维持在约3,000个水平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐