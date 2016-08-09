《香港报摘》--信报8月9日

**头版头条**

--本港住宅楼价在7月明显回升以来，发展商投地态度趋进取，继早前中资企业以超于估值逾四成夺得油塘住宅地皮后，沙田及屯门两幅住宅地开标，造价亦高于市场预期约二至四成。

**其他**

--东方海外 由盈转亏，截至今年6月底止中期亏损5,665.9万美元，去年同期则录得2.39亿美元纯利；公司直言上半年表现令人失望，而在现时环球气氛下，预期挑战将持续。

--原定今天挂牌的澳至尊 宣布以国际配售认购不足为由，搁置上市，并于本周三向公开发售认购者退还款项。

--由新世界发展 创办人郑裕彤家族持有的港岛浅水湾大宅遭贼人爆窃，郑裕彤长子、新世界发展主席郑家纯早上返回大宅了解情况，并透露损失并不严重，只有数件金器被偷去，家人亦无受到惊吓。

--正被申请清盘的优派能源 公布，自8月6日开始免去秦军的主席、行政总裁及执行董事职务，理由是秦军于上月27日已被香港高等法院颁令破产。（完）

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