《香港报摘》--信报8月9日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
**头版头条**
--本港住宅楼价在7月明显回升以来，发展商投地态度趋进取，继早前中资企业以超于估值逾四成夺得油塘住宅地皮后，沙田及屯门两幅住宅地开标，造价亦高于市场预期约二至四成。
**其他**
--东方海外 由盈转亏，截至今年6月底止中期亏损5,665.9万美元，去年同期则录得2.39亿美元纯利；公司直言上半年表现令人失望，而在现时环球气氛下，预期挑战将持续。
--原定今天挂牌的澳至尊 宣布以国际配售认购不足为由，搁置上市，并于本周三向公开发售认购者退还款项。
--由新世界发展 创办人郑裕彤家族持有的港岛浅水湾大宅遭贼人爆窃，郑裕彤长子、新世界发展主席郑家纯早上返回大宅了解情况，并透露损失并不严重，只有数件金器被偷去，家人亦无受到惊吓。
--正被申请清盘的优派能源 公布，自8月6日开始免去秦军的主席、行政总裁及执行董事职务，理由是秦军于上月27日已被香港高等法院颁令破产。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.