《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月9日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
*工商时报：
--行政院长林全向蔡英文总统报告明年度总预算，敲定明年度编列岁入1兆8,444亿台币，岁出1兆9,980亿台币，都比上年度增加逾1%。蔡英文并要求，总预算要达到提振经济及产业发展效果，并纳入其竞选政见，长照、食安、创新产业预算都有相当幅度成长。
--中信金控 公告，终止中信银与台湾人寿并购RBS马来西亚子行一案。中信金高层指出，该并购案是在4月15日签约，当时因考量要送件金管会、马来西亚主管机关恐需六到七个月，因此合约期限订为2016年11月15日，但因交易时程不如预期，加上RBS预计在2016年底前就要全部撤出亚洲，因此双方协议在不影响契约各方业务营运的情形下，提前终止并购合约。
*经济日报：
--金管会大力推动金融挺经济方案，主委丁克华表示，方案已完成，8月底前将送行政院核定。方案之一的夹层融资将不碰触股权，以贷款〞夹〞企业的营收及权利金先行。
--国发会副主委龚明鑫指出，政府翻修公司法，为鼓励新创事业，将以弹性松绑为原则，目前仅适用闭锁型公司的特别股、无面额制度拟放宽至非公开发行公司，让公司筹组更有弹性。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿