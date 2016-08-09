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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月9日

*工商时报：

--行政院长林全向蔡英文总统报告明年度总预算，敲定明年度编列岁入1兆8,444亿台币，岁出1兆9,980亿台币，都比上年度增加逾1%。蔡英文并要求，总预算要达到提振经济及产业发展效果，并纳入其竞选政见，长照、食安、创新产业预算都有相当幅度成长。

--中信金控 公告，终止中信银与台湾人寿并购RBS马来西亚子行一案。中信金高层指出，该并购案是在4月15日签约，当时因考量要送件金管会、马来西亚主管机关恐需六到七个月，因此合约期限订为2016年11月15日，但因交易时程不如预期，加上RBS预计在2016年底前就要全部撤出亚洲，因此双方协议在不影响契约各方业务营运的情形下，提前终止并购合约。

*经济日报：

--金管会大力推动金融挺经济方案，主委丁克华表示，方案已完成，8月底前将送行政院核定。方案之一的夹层融资将不碰触股权，以贷款〞夹〞企业的营收及权利金先行。

--国发会副主委龚明鑫指出，政府翻修公司法，为鼓励新创事业，将以弹性松绑为原则，目前仅适用闭锁型公司的特别股、无面额制度拟放宽至非公开发行公司，让公司筹组更有弹性。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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