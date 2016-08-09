《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
**上海证券报**
--7月中旬以来，八个中央环境保护督察组陆续进驻内蒙古、黑龙江等地督办了一批环境信访问题，其中钢铁和有色金属企业成为被举报的重点对象之一。目前，一些存在环保问题的钢厂、采矿点和冶炼厂已接受处罚整改甚至拆除。
**21世纪经济报 道**
--中国证券投资基金业协会私募基金部总监董煜韬透露，目前监管层针对私募基金监管着手搭建的“7+2专项自律规则体系”正在加速完善。
**人民日报**
--孟加拉国铁路局与中国中铁 周一在孟加拉国首都达卡正式签署帕德玛大桥铁路连接线项目建设合同，项目合同金额为31.4亿美元。（完）
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路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿