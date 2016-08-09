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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:23 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月9日

**上海证券报**

--7月中旬以来，八个中央环境保护督察组陆续进驻内蒙古、黑龙江等地督办了一批环境信访问题，其中钢铁和有色金属企业成为被举报的重点对象之一。目前，一些存在环保问题的钢厂、采矿点和冶炼厂已接受处罚整改甚至拆除。

**21世纪经济报 道**

--中国证券投资基金业协会私募基金部总监董煜韬透露，目前监管层针对私募基金监管着手搭建的“7+2专项自律规则体系”正在加速完善。

**人民日报**

--孟加拉国铁路局与中国中铁 周一在孟加拉国首都达卡正式签署帕德玛大桥铁路连接线项目建设合同，项目合同金额为31.4亿美元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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