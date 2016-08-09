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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月9日

8月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的
比较.(1美元=7.7565港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收低14.24点，或0.08%，报18,529.29点。因医
疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的提振。 

    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            118.860  -0.42    25332     9.219
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            8.990    1.12     9210      2.789
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            62.500   0.39     163697    96.956
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            11.630   1.04     75122     18.042
           >                                               
 中石油    <0857.HK            68.200   -0.04    12496     5.290
           >                                               
 中石化    <0386.HK            71.670   -0.62    14202     5.559
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            35.080   0.80     1864160   54.420
           >                                               
 中电信    <0728.HK            50.160   -1.67    4514      3.891
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            10.660   0.95     52632     8.268
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            6.510    2.36     1041      5.049
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.110   0.96     14375     4.675
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            32.920   -0.33    1426      5.107
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            27.500   -1.01    852       4.266
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            4.330    3.34     27013     0.672
           >                                               
 
    （完）

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