《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月9日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
8月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的 比较.(1美元=7.7565港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低14.24点，或0.08%，报18,529.29点。因医 疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的提振。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 118.860 -0.42 25332 9.219 > 中国铝业 <2600.HK 8.990 1.12 9210 2.789 > 中国移动 <0941.HK 62.500 0.39 163697 96.956 > 中国人寿 <2628.HK 11.630 1.04 75122 18.042 > 中石油 <0857.HK 68.200 -0.04 12496 5.290 > 中石化 <0386.HK 71.670 -0.62 14202 5.559 > 汇丰控股 <0005.HK 35.080 0.80 1864160 54.420 > 中电信 <0728.HK 50.160 -1.67 4514 3.891 > 中国联通 <0762.HK 10.660 0.95 52632 8.268 > 兖州煤业 <1171.HK 6.510 2.36 1041 5.049 > 华能国际 <0902.HK 24.110 0.96 14375 4.675 > 南方航空 <1055.HK 32.920 -0.33 1426 5.107 > 东方航空 <0670.HK 27.500 -1.01 852 4.266 > 中芯国际 <0981.HK 4.330 3.34 27013 0.672 > （完）
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿