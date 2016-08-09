金砖国家：8月8日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透8月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.03%，报895.83点。
中国股市：沪综指收升，商品期货价格大涨带动煤炭、钢铁板块上扬
中国汇市：人民币收盘与中间价双创近两周新低，贸易数据影响有限
香港股市：大涨1.6%至八个月高位，全球风险偏好改善
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.04%，报57,635.428点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 扳回盘中稍早跌幅收报3.1666/77，上日收报3.1681/91。
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南非股市：小幅收高，零售商Steinhoff成为市场焦点，此前其宣布以38亿美元收购美国一家床上用品零售商Mattress Firm。指标Top-40指数 收盘上涨0.28%，报45,510.65点；大盘综合指数 收盘上涨0.26%，报52,486.65点。
南非汇市：兰特兑美元在清淡交投中延续涨势
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印度股市：NSE指数盘中创下15个半月高位，跟随其他亚洲市场涨势，美国非农就业数据强劲，提振了对美国经济加速成长的预期。BSE指数 收盘上涨0.37%，报28,182.57点；NSE指数 收盘上涨 0.32%，报8,711.35点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8425/66.8525，上日收报66.77/66.78。
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俄罗斯股市： 指标RTS指数 收盘上涨1.94%，报953.64点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.7%，报496.82点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.42%，报64.615；卢布兑欧元 升值1.48%，报71.61。(完) (整理 张荻； 审校 徐文焰)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿