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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 09:25 BJT

金砖国家：8月8日股汇市收盘纵览

路透8月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月8日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.03%，报895.83点。

中国股市：沪综指收升，商品期货价格大涨带动煤炭、钢铁板块上扬

中国汇市：人民币收盘与中间价双创近两周新低，贸易数据影响有限

香港股市：大涨1.6%至八个月高位，全球风险偏好改善

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.04%，报57,635.428点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 扳回盘中稍早跌幅收报3.1666/77，上日收报3.1681/91。

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南非股市：小幅收高，零售商Steinhoff成为市场焦点，此前其宣布以38亿美元收购美国一家床上用品零售商Mattress Firm。指标Top-40指数 收盘上涨0.28%，报45,510.65点；大盘综合指数 收盘上涨0.26%，报52,486.65点。

南非汇市：兰特兑美元在清淡交投中延续涨势

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印度股市：NSE指数盘中创下15个半月高位，跟随其他亚洲市场涨势，美国非农就业数据强劲，提振了对美国经济加速成长的预期。BSE指数 收盘上涨0.37%，报28,182.57点；NSE指数 收盘上涨 0.32%，报8,711.35点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8425/66.8525，上日收报66.77/66.78。

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俄罗斯股市： 指标RTS指数 收盘上涨1.94%，报953.64点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.7%，报496.82点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.42%，报64.615；卢布兑欧元 升值1.48%，报71.61。(完) (整理 张荻； 审校 徐文焰)

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