加拿大个股：丰业银行拟退出台湾市场，并继续调整亚洲业务

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
* 退出台湾市场是全面检讨亚洲策略的一部分
* 丰业银行股价涨0.7%
路透台北/多伦多8月8日 - 台湾金管会(FSC)周一称，加拿大第三大银行--丰业银行(Bank of Nova Scotia) 已经向其申请退出台湾市场。这是该行调整其亚洲策略的一部分。
丰业银行一直在调整其业务，并且随加拿大银行业的其他竞争对手一道转移业务重心，以应对国内经济滑坡和油价下跌的影响。分析师此前称，中美和南美可能会成为丰业银行在加拿大以外的主要侧重点。
“他们计划在第四季度退出台湾。因仍需经过一些行政程序，我们还没有批准(其退出申请)，”台湾金管会的一位官员称。“我们原则上会尊重他们的意愿。”
台湾金管会的一位发言人证实，已经收到了该行打算退出台湾市场的通知。
美东时间12:45，丰业银行股价上涨0.7%。
一位了解情况的消息人士称，丰业银行在过去两个月将销售和交易部门的部分员工从香港转移到了新加坡。丰业银行在亚洲的业务分布情况是，该行在中国和印度分别有三个分行，在日本拥有证券交易牌照。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿