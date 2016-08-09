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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:44 BJT

加拿大个股：丰业银行拟退出台湾市场，并继续调整亚洲业务

* 退出台湾市场是全面检讨亚洲策略的一部分

* 丰业银行股价涨0.7%

路透台北/多伦多8月8日 - 台湾金管会(FSC)周一称，加拿大第三大银行--丰业银行(Bank of Nova Scotia) 已经向其申请退出台湾市场。这是该行调整其亚洲策略的一部分。

丰业银行一直在调整其业务，并且随加拿大银行业的其他竞争对手一道转移业务重心，以应对国内经济滑坡和油价下跌的影响。分析师此前称，中美和南美可能会成为丰业银行在加拿大以外的主要侧重点。

“他们计划在第四季度退出台湾。因仍需经过一些行政程序，我们还没有批准(其退出申请)，”台湾金管会的一位官员称。“我们原则上会尊重他们的意愿。”

台湾金管会的一位发言人证实，已经收到了该行打算退出台湾市场的通知。

美东时间12:45，丰业银行股价上涨0.7%。

一位了解情况的消息人士称，丰业银行在过去两个月将销售和交易部门的部分员工从香港转移到了新加坡。丰业银行在亚洲的业务分布情况是，该行在中国和印度分别有三个分行，在日本拥有证券交易牌照。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)

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