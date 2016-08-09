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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:35 BJT

《台湾重要政经日程》--8月9日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

8/9(二)

--09:30 金融研训院举办〞从学界及产业界(银行及科技业)谈金融科技发展〞座谈会。

--10:00 〞景气复苏了吗?台湾总体经济趋势发展座谈会〞。

--16:00 财政部公布7月赋税收入。

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8/10(三)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，发行日是8月11日。

8/19(五)

--16:00 主计总处公布第二季经济成长率终值；第一季为年衰退0.68%。

8/22(一)

--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。

--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。

8/23(二)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。

8/24(三)

--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。

9/2(五)

--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。

9/5(一)

--16:20 央行公布8月底外汇存底，上月为底4,340.87亿美元。

9/6(二)

--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.23%。

*9/7(三)

--16:00 财政部公布8月出口及进口数据，上月出口年增1.2%。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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