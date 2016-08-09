《台湾重要政经日程》--8月9日-10月10日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
=====================今日重要政经消息==============================
8/9(二)
--09:30 金融研训院举办〞从学界及产业界(银行及科技业)谈金融科技发展〞座谈会。
--10:00 〞景气复苏了吗?台湾总体经济趋势发展座谈会〞。
--16:00 财政部公布7月赋税收入。
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8/10(三)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，发行日是8月11日。
8/19(五)
--16:00 主计总处公布第二季经济成长率终值；第一季为年衰退0.68%。
8/22(一)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布7月外销订单年变动率，上月为年减2.4%。
8/23(二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月年增0.88%。
8/24(三)
--16:20 央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.42%。
9/2(五)
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/5(一)
--16:20 央行公布8月底外汇存底，上月为底4,340.87亿美元。
9/6(二)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.23%。
*9/7(三)
--16:00 财政部公布8月出口及进口数据，上月出口年增1.2%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿