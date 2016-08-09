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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:56 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月9日-8月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月9日(二)

孟买--印度央行召开货币政策委员会会议。

8月10日(三)

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。

8月11日(四)

首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

8月12日(五)

北京--中国国民经济运行情况新闻发布会。

8月15日(一)

暂无重要经济事件。

8月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)。

诺克斯维尔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)

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