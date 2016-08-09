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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:43 BJT

长江期货：中国期指多头席位实力增强

以下内容节选自8月9日的《期货日报》：

周一，三大股指期货品种集体上涨，IF、IH、IC当月合约分别上涨0.99%、0.35%、1.67%。伴随市场上涨的是期指合约的增仓，IF、IH、IC分别增仓104手、24手、972手。市场上涨，持仓量增加，暗示场外资金入场做多。从三大股指期货品种涨幅与增仓力度对比可以发现，增仓力度越大的品种，合约涨幅越大，进一步验证了增仓力量来自多方。

　　数据显示，前20名席位在IF1608与IF1609合约上合计共持买单34,638手、卖单34,375手。主力净多持仓量263手，较前一交易日增加114手。主力净多持仓量的增加，同样反映出多方力量更胜一筹。在主力合约IF1608上，前20多方合计减持买单375手，数量少于前20空方合计减持卖单492手。其中，西部期货席位在IF1608上减持卖单338手，幅度较大。在下月合约上，多空双方增持力度基本相当，无明显差异。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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