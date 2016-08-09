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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:43 BJT

德盛期货：黄金短期调整成为新的买入机会，涨势尚未结束

以下内容节选自8月9日的《期货日报》：

目前,英国、欧元区和日本的货币政策相当宽松,而美联储还需要更多的经济数据支撑才会走出加息这一步，因此，黄金1310美元/盎司的底部存在巨大支撑，短期的调整行情或成为新的买入机会。

　　美国商品期货交易委员会最新公布的周度报告显示，截至8月2日，COMEX黄金期货非商业净多头由278955手增加至294183手。从技术指标上看，黄金已经完成了技术上的向上突破，保持在长期平均移动价格之上(20月和40月移动平均)，多头形态保持良好。短期的调整或在1310美元/盎司的关键价位获得支撑，预计金价在充分消化非农数据之后仍将上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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