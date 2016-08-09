国泰君安期货：市场预期向好，上海螺纹钢价格渐近前高

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下内容节选自8月9日的《期货日报》：
上周螺纹钢期货表现强劲，周五主力1610合约报收2,538元/吨，单周上涨126元/吨，涨幅高达5.22%。一方面，由于今年3、4月旺季需求表现超预期，市场对“金九银十”旺季预期较为乐观；另一方面，市场炒作环保部对全国钢铁行业开展的专项执法检查，本轮环保检查涉及范围广，且执行较为严格。以上两个因素是钢价大涨的主要推手，从目前的情况来看，涨势暂未出现终结的信号。
总体而言，在旺季需求的逐步释放和供应面临缩减的情况下，市场预期转好，钢价仍将延续强势，但需要警惕社会库存连续三周反弹所体现的短期供需矛盾。另外本周多项重要宏观数据将发布，届时需注意对盘面带来的影响。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿