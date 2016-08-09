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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:45 BJT

国泰君安期货：市场预期向好，上海螺纹钢价格渐近前高

以下内容节选自8月9日的《期货日报》：

上周螺纹钢期货表现强劲，周五主力1610合约报收2,538元/吨，单周上涨126元/吨，涨幅高达5.22%。一方面，由于今年3、4月旺季需求表现超预期，市场对“金九银十”旺季预期较为乐观；另一方面，市场炒作环保部对全国钢铁行业开展的专项执法检查，本轮环保检查涉及范围广，且执行较为严格。以上两个因素是钢价大涨的主要推手，从目前的情况来看，涨势暂未出现终结的信号。

总体而言，在旺季需求的逐步释放和供应面临缩减的情况下，市场预期转好，钢价仍将延续强势，但需要警惕社会库存连续三周反弹所体现的短期供需矛盾。另外本周多项重要宏观数据将发布，届时需注意对盘面带来的影响。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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