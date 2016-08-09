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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:48 BJT

瑞达期货：大连铁矿石维持强势，沪镍消化压力

以下内容节选自8月9日的《期货日报》：

　　铁矿石1609合约维持震荡上行走势，创出今年以来新高。价格走强态势明显，并持续冲击布林通道上轨，通道开口也继续扩张。威廉指标在极多区域运行，说明多头能量充沛，多头明显占据上风。操作上，背靠490元/吨买多，以480元/吨为止损，目标510元/吨。

　　沪镍1701合约主要在81,500—8,5000元/吨区域震荡运行，但略偏多。布林通道开口有收缩倾向，这对期货价格形成压制。强弱指标RSI在中性值50附近徘徊，也说明当前多空并没有哪一方占据明显优势。操作上，短线日内逢低买多，滚动操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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