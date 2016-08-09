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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:53 BJT

金鹏期货：大连鸡蛋期货再度低走的可能性不大

以下内容节选自8月9日的《期货日报》：

7月中旬以来，受供需宽松以及豆粕和玉米价格大幅下跌影响，鸡蛋期货冲高回落，破位低走，走出3月上涨以来的最大跌势。展望后市，随着鸡蛋季节性消费旺季来临，加之豆粕、玉米等饲料原料价格止跌，鸡蛋期货有望企稳反弹。

　　由于蛋鸡存栏量偏大，在接下来的消费旺季里，鸡蛋价格可能无法出现往年那样的涨幅，但是随着鸡蛋价格处于低谷，在养殖户普遍陷入亏损后，鸡蛋价格再度低走空间已经不大。另外，豆粕和玉米价格的企稳反弹势必对鸡蛋期货带来提振作用。因此，鸡蛋期货有望企稳反弹。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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