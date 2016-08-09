《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

**明报**

--受到副线品牌L2销售额急挫拖累，中国内地男士服装零售商利郎 今年上半年收入及纯利双双下跌；集团行政总裁王良星表示，L2正转型至快速销售模式，若此举未能挽回品牌盈利，将不再加大对L2品牌的投资。

--心连心化肥 今年上半年纯利按年大跌66.8%至8,148.4万元人民币，公司表示，预料行业化肥价格低迷仍将持续一段时间，惟全年亏损机会不大。

**星岛日报**

--有“中国梅铎”之称的黎瑞刚旗下华人文化控股集团宣布，已于日前成功在B轮入股总部位于美国洛杉矶的VR（虚拟实境）直播公司NextVR，华人文化旗下互联网智慧娱乐平台微鲸也将与NextVR在中国建立合作关系。

**苹果日报**

--中国跳水队前“跳水皇后”伏明霞于今年3月楼市低潮期斥资870万港元买入港岛东鰂鱼涌一个太古城单位，不足半年已升值15%。

--太古地产 旗下三大商场第二季零售销售额下跌，当中主力卖奢侈品的金钟太古广场零售销售额跌幅由首季跌15.4%扩至17%，连续八季下跌。

**东方日报**

--上周五上市、万达集团董事长王健林儿子王思聪入股的饮食概念 股价如坐“过山车”，涨逾五成一后突遭洗仓，全日暴泻76.4%，成交虽仅约7,400万港元，但市值单日蒸发逾26亿港元。

--外媒报导东亚银行 放售旗下投资者服务公司卓佳已在首轮竞价中筛选出部分潜在买家参与第二轮招标竞价，据悉平保 及霸菱亚洲投资基金均获邀进入第二轮竞投，其余潜在买家包括澳洲的Link Administration Holdling Ltd以及英国的CVC Capital Partners Ltd。

**文汇报**

--中国人寿保险（海外）去年11月以58.5亿港元从会德丰 购入红磡物业作为香港营运总部，昨日举行落成典礼并正式命名为“中国人寿中心”。

--地产建设商会透露，金管局早于1个月前已开始针对地产商频推高按揭贷款成数促销新盘的问卷查询，但该会认为发展商财务状况正常，并会控制相关风险。（完）

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