港报财经评论：巨龙才尽用旧桥，经济转型路漫漫--信报8月9日

巨龙才尽用旧桥 经济转型路漫漫/ 习广思

中国周一公布的进出口数据继续疲弱，人民币贬值对出口的帮助微乎其微， 人民银行亦表示会继续实施稳健的货币政策，暗示不会降准，以免人民币进一步受压。中国经济极有可能重返基建投资这条老旧路，相关股份或掀起短线炒卖，但长远而言，中国经济转型路只会更加漫长。

中国海关昨天公布，7月出口以美元计下滑4.4%，6月降幅为4.8%，比起经济学家预期中值下降3.6%为多；7月进口亦不乐观，下跌12.5%，降幅大于预期，引发中国国内需求疲弱的担忧。海关资料显示，6月进口降幅为8.4%，持续的进口减少，一方面反映人民币购买力减弱，另一方面反映内需不足。

中国上月进出口表现疲弱，但贸易顺差仍保持500亿美元以上的高水平，有投行预期中国不会让人民币大幅贬值。内地9月初将在杭州主办G20峰会，在这个会议之前，中国有可能维持货币政策和滙率政策相对稳定，以免在会前引发不必要的揣测。

事实上，人民币持续贬值可能更不利于人民币作为跨境贸易货币。人民银行数据显示，今年上半年人民币跨境贸易结算额为2.66万亿元人民币，较去年同期下挫21%，显示企业可能更愿意持有美元以避开外滙风险。

环球银行金融电讯协会（SWIFT）数据亦显示，6月人民币在全球交易中排名虽仍维持第六，但使用比例缩减至2014年10月以来新低，约1.72%；同期日圆的比例攀升至3.46%，为2010年11月以来新高。人民币的排名曾于去年8月跃升至第四位，并且支付比例轻微超越日圆，其后却随着滙率一路向下。

除进出口数据外，内地其他经济数据亦不振，包括中国商业银行不良贷款在第二季升至2009年以来最高水平、6月固定资产投资减速、7月官方采购经理指数5个月以来首次降至萎缩区域等。

事实证明透过货币贬值提振出口并非可行出路，近日内地传媒吹风中国试图通过提前上马一些基础设施专案并简化行政审批，以稳定经济增长。此外，也有传媒放风称中国的「一带一路」规模可能高达1.4万亿元人民币，超越当年的马歇尔计划云云。

铁路基建H股昨天成为热捧对象，中交建 抽升6.3%、中铁 升4.6%、中铁建 涨5.1%、中车 亦有3.1%升幅。内地藉出口把过剩的基建产能向外输出，例如美国、 泰国、印尼，惟总是处处碰壁，到最后可能又是由中国自己扩充铁路规模。

更大问题是，扩大基建的钱从何而来？《中国经营报》近日引述国家发改委副主任张勇称，全国社保基金将被引入参与重大基础设施、民生工程的投资，并将入股不久之后设立的产业（股权）投资基金。连社保基金都动用到了，从正面方向来看，是中国不惜动用所有资源来扩大基建民生工程，但从负面方向看，中国要扩大基建也实在捉襟见肘。

车市、楼市与基建很可能是内地稳经济的唯一法门，令人意外的是，外资对内地楼市的看法未算过于悲观。评级机构惠誉发表《中国住宅市场预测2016至2030年》报告，预料内地楼市短期将持续波动，但未来15年住宅需求稳定。

惠誉预计内地未来15年新建住宅年均供应量达7.5亿平方米，较该行预测的10亿平方米年均住宅竣工量少25%，商品房销量可望赶上供应量。

近日内房公布的销售数据非常理想，相信是市场现时最有可能公布盈喜的板块之一，除手机概念股如舜宇光学 之外，大型内房股如中国海外 、世茂房地产 均值得多加留意。（完）

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