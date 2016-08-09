《汇市简讯》美元/日圆在小时图一目均衡基准线获得支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
0036GMT：
* 美元/日圆在基本持平的小时图一目均衡基准线切入位102.29附近找到支撑
* 200小时移动均线切入位102.30也相距不远
* 当前水准至102.00一线存在买盘，共有8.25亿美元期权障碍在102.00
* 目前呈下行趋势的小时图一目均衡转换线切入位102.42以及隔夜高点102.66存在一些阻力
* 亚洲资金流动不活跃，因新加坡适逢假期休市，东京定盘后更加清淡
* 多数主要货币料安静地处于区间波动，日圆交叉盘走势预计跟随美元/日圆而动(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿