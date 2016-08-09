版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在小时图一目均衡基准线获得支撑

0036GMT：

* 美元/日圆在基本持平的小时图一目均衡基准线切入位102.29附近找到支撑

* 200小时移动均线切入位102.30也相距不远

* 当前水准至102.00一线存在买盘，共有8.25亿美元期权障碍在102.00

* 目前呈下行趋势的小时图一目均衡转换线切入位102.42以及隔夜高点102.66存在一些阻力

* 亚洲资金流动不活跃，因新加坡适逢假期休市，东京定盘后更加清淡

* 多数主要货币料安静地处于区间波动，日圆交叉盘走势预计跟随美元/日圆而动(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐