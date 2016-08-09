港报财经评论：具重组改革概念，中资股势突围--经济日报8月9日

具重组改革概念 中资股势突围/ 林瑞芬

低成交升市持续，大市昨日成交也不过608亿港元。恒指 升1.6%至22,494点；国指 升1.6%至9,276点。大市再升之值博率有限，严选强势股，增强把握性为上！

强势蓝筹腾讯 昨升2.3%，升幅就大于恒指，腾讯挑战200港元相信只是时间问题。港股升市，缺乏热血沸腾，塘水滚塘鱼，可以再升，但持久性难算准。技术上，恒指升势冲22,300之后，下一关阻力约在23,000，而国指9,300阻力宜破。若冲关之后乏力延升浪，掉头回，恒指支持大概仍在21,500，而国指在8,600左右。

在美股近数周迭创新高底下，股民选择把忧虑暂时放低。美国7月非农新增就业职位25.5万个，高于市场预期的18万个，年内加息之门未言闭上。市场如低估加息之预期，而后市若实际又加息的话，环球金融市场后市必有所修正，潜伏不明朗因素，何时藉口难以预料。在现况大市在相对高位下，买卖港股，关键还是看盈利及派息面，不然，遇有挫折回吐，都不知点算好。

最新内地数据显示，7月份人民币计出口按年增长2.9%，胜市场预期。A股始终牛皮，乏善足陈，数据的刺激有限，上证 昨收报3,004点，升0.9%，阻力3,100受限。监管趋严，而对人行货币政策也无太大的憧憬。从2016年二季度《中国货币政策执行报告》中解读，光大证券就认为人行的货币政策将注重需求管理，多目标下人行降准态度审慎。可见年内余下时间，A股平底走向为主，乏大升空间，个股炒作改革，或特别消息。

争开有人争的万科 昨又抽升4.4%，而H股 升1.5%。万科H股回升，亦见带动华润置地 股价昨攀升4.1%，至20.7元收市。花旗认为在中国海外 及保利中国已公布或推动改革并购整合消息后，华润置地成为潜在的国改整合者，润地每股资产估值达31.26港元，现价20.7港元的折让接近34%，而2016年度预测PE水平又在10倍楼下，估值低不能忽视后市的追涨潜力。技术上，华润置地在20.8港元左右为关键的阻力，如有效向上突破，可回探首望22.5港元左右。

《中国货币政策执行报告》中提出货币政策定调中性适度之余，强调配合供给侧改革。报告指出，要用稳定的宏观经济政策稳住市场预期，用重大改革举措落地增强发展信心。具改革潜力的红筹或国企股，在后市的表现料强于大市。红筹改革概念股中，除华润置地之外，瑞信及美银美林就在7月底到近周不约而同刊报告捧笔者之前也点题剖析过的上海实业 。上实昨收报19港元，升5.4%，可见瑞信报告都有少许影响力。跟进券商看法，美银美林估计上实中期业绩乏惊喜，纯利仅增长3%至14.18亿港元，在盈利持平之下，预料中期派息稳定在每股0.36港元，全年每股盈利2.12港元，每股股息0.82港元可期。在美银美林报告刊时，上实股价为18.12港元，预测息率达4.5厘，而PE不足9倍，每股资产估值更有54%折让，股价下跌风险有限，中期目标看24港元。瑞信则估计上实中期纯利或增长5%，在中国经济弱景气底下，其稳定面也是难得。预期上实的公路、消费品业务（烟草）的基调具防守力，水务业务则具增长性，而地产项目则在上半年有所改善，盈利的可预见性高。地产业务的潜在重组力，则可以当为看涨的期权，在每股资产估值达40.8港元底下，报告时股价才18.02港元，折让约55%，而息率预期5厘以上，具安全网作用，目标价值得由23.8港元上调至24.5港元。

技术上，上实近月股价突破18港元而稳守，为后抽整固，完成后利于再爬升，首个目标挑战20港元左右。

中交建设H股 昨跃升6.3%至9.35港元，成交激增至6.9亿港元，表现标青。7月28日笔者曾以《国企改革掘金三路綫寻机遇》为题，探讨改革概念股的机遇发掘，其中提到中交建设母公司中交集团最新成为国有资本投资公司试点之一，在一带一路推动下，中交建设料获向外扩张并购机会。中交建设与母公司的资产整合，也不容忽视。短期来讲，昨配合成交突破，有利股价反覆推进探10港元之上。（完）

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