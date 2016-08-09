港报社评：哮喘猪肉流入市面，部门人员失职所致--明报8月9日

「哮喘猪」事件，食物及卫生局长高永文很快就作出了「政府机制上把关的责任」的结论，向公衆致歉，并表示考虑赔偿给受影响商号，事态很快平息。今次危机处理收效显着，不过，高永文的说法，基本上把肇因推给制度，并未正视个别部门人员失职等根本问题，这种官官相卫甚或包庇下属的心态做法，政府不可能因而汲取教训，官员处理份内工作也不会转而积极进步。

这件事涉及两个部门，机制简单，权责清晰明了。猪运抵上水屠房，一般在清晨开始，到上午9时，猪肉买手开价竞投，同时渔护署人员开始检疫工作，抽验猪的尿液样本；猪约由翌日凌晨1时起屠宰，在此之前，渔护署人员会有检疫报告通报食环署人员，然后食环署卫生督察检验屠宰后的猪壳，盖上「政府检验」蓝色盖印，就可以运往市场销售。这个程序简易清楚，一贯行之有效，然则上周四清晨4时至周五凌晨1时发生了什么事，导致40头含哮喘药的猪屠宰后运到零售点，供市民购买？从已知过程，不难查明。

据已知情况，上周四晚上约10时，渔护署初步报告抽验涉事批次319头内地猪的尿液样本，发现有哮喘药残余，会进行覆检，并已通报食环署；到周五凌晨3时，渔护署正式确认猪的尿液样本含有哮喘药，即使如此，这批次的猪已经屠宰了59头，其中40头运出了屠房。若这个过程属实，说明渔护署人员尽了职责，反而是食环署人员收到渔护署初步验出猪的尿液样本有哮喘药之后，为何屠房仍然开始屠猪？这是问题所在。由于过程清晰简单，这是高永文局长很快就断定肇因和致歉的原因。

从已知情况看来，猪的检疫机制无问题，有足够时间让渔护署和食环署人员按程序工作，而「哮喘猪」仍然流入市面，可以肯定问题出在工作人员失职，未按程序办事，而食环署人员须负责的可能性较大。高永文局长说的「政府机制上把关的责任」，所谓「把关」涉及人，虽然可解读为有「人的责任」的含义，但是不明确点出，仍然与机制混为一谈，这般取态，或许是宅心仁厚，展示爱护下属，不过，也可能被视为存心包庇而混淆视听。

历来政府就部门人员的工作疏失，大多归咎机制程序，与人员无关，部门人员在这种「都是制度的错」的官场文化氛围之下，就规避责任都成为「人精」，试看导致39人罹难的「南丫海难」、数十年来不知道市民喝了多少铅水等，都是大事，不过，包括海事处、水务署、房屋署等在内的部门官员，并无任何一人被追究责任，政府最高层官员说都是制度问题，若要个别官员负责，并不公平，云云。可见部门官员推卸责任，源头在政府最高层，正是上梁不正下梁歪，这就是部门官员不断失职，由市民承担恶果的根源；只是，这样的官场文化，政府管治如何进步，良好管治也无从说起。

今次「哮喘猪」事件，事态那么简单清晰易明，而高永文局长仍然讲得含混不清，就是折射出这种官场文化的「精粹」。关于此事，只是个别人员失职，只要「执正」人事，严加监管和要求，问题就解决，毋须找地方让4000头猪过夜检疫才屠宰，这是浪费资源，只须追究失职责任和加强管理就行了，无必要阿茂整饼。

「哮喘猪」流入市面之后，五丰行提供零售商名单，让食环署封存和销毁哮喘猪肉，部分商号声称售卖的猪肉并非来自五丰行，却仍然被封存，无端招致损失，这有可能是五丰行的资料混乱，误导了食环署人员。五丰行在供港主副食品担当重要角色，历来事故，其管理层都停留在「我自为之」状态，鲜有向公衆解释交代，今次事件，五丰行负责人也没有说明为何进口江西「哮喘猪」；这家公司与香港社会脱节，情况继续下去，只会使港人对内地的观感，更趋负面。由此而引起的误会，完全可以避免。五丰行融入香港社会，可减少误会，当局于此不宜忽视。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘