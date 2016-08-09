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货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 09:08 BJT

国际油市：油价回吐上日近3%涨幅，受累于供应过剩忧虑

OPEC成员国将在9月26-28日阿尔及利亚国际能源论坛的间隙召开非正式会议。一些OPEC官员曾表示，如果油价走跌，此次会议有可能讨论重启全球石油冻产谈判。

0033 GMT，10月布兰特原油期货 下跌0.19美元至每桶45.20美元，上日结算价上涨1.12美元或2.5%。

9月美国原油期货 跌0.19美元至每桶42.83美元，上日收高1.22美元或2.9%。

交易商称，市场数据公司Genscape报告，截至8月5日当周，库欣原油库存增加超过30.7万桶。不过分析师预计，上周美国原油库存减少100万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)

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