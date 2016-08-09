国际油市：油价回吐上日近3%涨幅，受累于供应过剩忧虑

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
OPEC成员国将在9月26-28日阿尔及利亚国际能源论坛的间隙召开非正式会议。一些OPEC官员曾表示，如果油价走跌，此次会议有可能讨论重启全球石油冻产谈判。
0033 GMT，10月布兰特原油期货 下跌0.19美元至每桶45.20美元，上日结算价上涨1.12美元或2.5%。
9月美国原油期货 跌0.19美元至每桶42.83美元，上日收高1.22美元或2.9%。
交易商称，市场数据公司Genscape报告，截至8月5日当周，库欣原油库存增加超过30.7万桶。不过分析师预计，上周美国原油库存减少100万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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