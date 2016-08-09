港报社评：日皇拟让位，岂止退休咁简单--经济日报8月9日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
日皇明仁昨发表电视讲话，暗示退位意愿，此举惹国际社会猜测，或凸显作为「护宪派」的日皇明仁，与执意修改和平宪法的首相安倍晋三矛盾日益尖锐，打出退位牌力阻安倍修宪。
现年82岁的明仁，昨透过电视讲话指自己年届高龄，应付繁重公务恐将力不从心，更担心未来一旦驾崩，隆重的葬礼会为国民带来不便。明仁的说法，无疑正暗示有意于在生时退位，或成日本皇室近200年来首例。
明仁暗示拟退位固为国际社会增添谈资，特别是会否为年届90岁的英女皇伊利沙伯二世增加退位压力？惟此事背后恐凸显明仁与安倍的分歧与角力，正趋白热化。
自二战结束后，日皇只是没政治实权的虚位元首，但明仁退位议题势掀政治大震荡。尤其上月底日本参议院改选过后，安倍所属的执政联盟已掌握国会逾三分二议席，跨过修宪门槛，安倍伺机修改和平宪法、删去「放弃战争」宪法条文之心路人皆知，被视为「护宪派」的明仁以退为进，客观上或阻安倍推动修宪以至右倾路綫，其盘算或有三。
其一，「打尖」阻修宪。明仁昨未明言退位，皆因日皇是终身制，退位须大规模修改《皇室典范》法例，兹事体大，更涉日皇退位后角色、权限、交接程序、仪式等等，极复杂烦琐。且明仁年事已高更显修法迫切，故有分析指，有关修例若抢在安倍修宪之先提交国会，或可将安倍修宪日程推迟一、两年。
其二，延续皇室「护宪」取向。明仁与皇太子德仁，多次公开表达维护和平宪法的态度，被右翼视为修宪障碍。外界曾盛传，右翼或在明仁驾崩后罢黜德仁，拥立对修宪取态较模糊的二太子文仁接位。明仁若在生前退位，将可尽力保德仁顺利接掌日皇之职，延续皇室的护宪取向。
其三，将日皇「由神变人」。日皇终身制源自日本神道教传统，日皇被视为神的后裔，明仁若顺利于在生时退位，将象征日皇只是一份「公职」，并非至高无上的「神」。明仁或感安倍治下右翼日益张狂，为免重蹈父亲日皇裕仁遭神格化、沦为军国主义工具的覆辙，故藉退位将日皇「由神变人」，防日本走回头路。
故明仁暗示退位，客观上势为安倍修宪以至进一步右倾增添障碍，不难预视皇室与安倍政府势掀连场暗战，成日本政治走向、亚太局势，以至二战后世界秩序的一大关键变数。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿