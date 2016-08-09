中国债市动态：买气充盈国开债招标好于预期，CPI涨幅回落影响不大

路透上海8月9日 - 中国银行间债市周二现券收益率继续下行，上午招标的三期国开债中标收益率齐走低，一二级买盘热度不减。交易员称，7月物价数据对市场影响不明显，接下来继续关注即将出炉的其他数据；不过在强大的配置力量推动下，债市向好势头料还将延续。

中国国家开发银行上午招标发行的七年、10年和20年期增发债，中标收益率分别为3.0511%、3.1003%和3.4369%，均低于此前市场预测均值3.09%、3.11%和3.48%；三期债对应投标倍数为7.43倍、4.81倍和4.47倍。

北京一银行交易员表示，七年、20年品种中标收益率明显低于预期，“本来觉得七年投3.06%是必中的了，结果才3.05%；现在都是抱着必中的心态搏边际，如果抱着搏边际的心态，就只能去打酱油了。”

现券方面，上海一银行交易员表示，七年期国开债跟随招标结果，收益率下行幅度较大，其余期限仅有1-2个bp(基点)的波动。

他认为，短期内配置压力还将继续推动现券收益率下行，货币政策料难进一步宽松，但不会成为债券走牛的障碍，“市场上钱太多了，周末出的那么多利空都被无视；大家已经不太管经济数据如何了，而且7月数据预期也会比较差。”

北京一基金交易员称，随着债券收益率连续下行，配债难度也越来越大，短期难以改观，“询了一圈，(信用债收益率)太低了，下不了手；可确实也是不得不买，不买就得出钱。”

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。通胀回落虽为政策宽松提供了更多空间，但分析人士多指出，短期汇率、实体经济流动性陷阱等因素还是制约了货币政策，降准降息的可能性不大。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.74%/2.72%，上日尾盘为2.76%/2.73%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1470%/3.1430%，上日为3.1515%/3.1485%；剩余期限近七年的国开债160207券最新报价 在3.11%/3.08%，上日为3.16%/3.12%。