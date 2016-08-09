香港证券：港交所将于9月5日推出小型H股指数期权，合约价值低八成

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 香港交易及结算所（港交所）称，将于今年9月5日推出小型恒生中国企业指数期权（H股指数期权），合约价值为现时H股指数期权的五分之一。
港交所表示，小型H股指数期权将满足个人投资者的需要，并给予市场参与者更大灵活性。此外，新产品亦将补充配合港交所现时提供的H股指数及小型股票指数期货和期权，港交所已邀请市场人士申请为新产品之庄家。
港交所同时公布其他衍生产品市优化措施。自今年11月起，港交所将为H股指数期权及恒生指数（恒指）期权新增第四个月的合约，以支持第三个月的合约临近届满时的交易。
港交所亦计划于11月1日为H股指数期权及恒指期权市场推出主要庄家计划，同时修订在股票指数期权及股票期权市场提供持续报价的庄家以及回应报价要求的庄家的责任，并提升该两个市场的庄家支援。
小型H股指数期权在产品设计上与现有的H股指数标准短期期权大致相若，分别在于合约乘数为每指数点10港元，合约月份为现月、下月及之后的两个季月合约，交易所费用亦较低为每张合约每边1港元。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿