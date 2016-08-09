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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 09:32 BJT

香港证券：港交所将于9月5日推出小型H股指数期权，合约价值低八成

路透香港8月9日 - 香港交易及结算所（港交所）称，将于今年9月5日推出小型恒生中国企业指数期权（H股指数期权），合约价值为现时H股指数期权的五分之一。

港交所表示，小型H股指数期权将满足个人投资者的需要，并给予市场参与者更大灵活性。此外，新产品亦将补充配合港交所现时提供的H股指数及小型股票指数期货和期权，港交所已邀请市场人士申请为新产品之庄家。

港交所同时公布其他衍生产品市优化措施。自今年11月起，港交所将为H股指数期权及恒生指数（恒指）期权新增第四个月的合约，以支持第三个月的合约临近届满时的交易。

港交所亦计划于11月1日为H股指数期权及恒指期权市场推出主要庄家计划，同时修订在股票指数期权及股票期权市场提供持续报价的庄家以及回应报价要求的庄家的责任，并提升该两个市场的庄家支援。

小型H股指数期权在产品设计上与现有的H股指数标准短期期权大致相若，分别在于合约乘数为每指数点10港元，合约月份为现月、下月及之后的两个季月合约，交易所费用亦较低为每张合约每边1港元。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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