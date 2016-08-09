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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 09:35 BJT

全球金市：金价持稳，此前从一周低位反弹

媒体引述美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔谈话指出，美国经济长时间陷于低成长的风险升高，这意味着有必要实施较前预期为低的利率。

周二的一份调查显示，英国7月零售销售反弹，因商品促销及好天气的影响力，更甚于当下对英国决议脱欧后果的担忧。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一下降0.67%至973.81吨。

伦敦金属交易所(LME)周二表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜和铝的产品队伍。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/侯雪苹；审校 龚芳/张荻)

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