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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 09:39 BJT

《汇市简讯》美元/加元技术指标呈中性

0118GMT
    
    *  亚洲早盘处于窄幅区间，开低0.1%，尽管油价反弹2.5%
    *  美元韧性归因于加拿大房屋数据疲软
    *  动能指标筑底，五日、10日和20日移动均线指标呈中性，技术指
标无明显倾向
    *  7月涨势的61.8%回档位1.3012第四度充当底部，成为关键支撑
    *  纽约交投区间1.3135/1.3177，提供初步支撑位/阻力位
    *  图表：reut.rs/2bfmA2R (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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