芝加哥期市：大豆期货五个交易日来首跌，玉米期货上扬

以下是0119 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 416.25 -0.75 -0.18% +3.22% 425.30 54 CBOT玉米 335.25 0.50 +0.15% +1.28% 352.85 39 CBOT大豆 983.75 -1.25 -0.13% +2.82% 1034.13 51 CBOT稻米 $9.73 $0.06 +0.67% +4.29% $10.34 45 美国原油 $42.77 -$0.25 -0.58% +2.32% $44.40 51 汇率 欧元/美元 $1.108 $0.000 -0.02% -0.40% 美元/澳元 0.765 0.003 +0.38% +0.28% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/侯雪苹；审校 龚芳/李婷仪/张荻)