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货币新闻 | 2016年 8月 9日 星期二 10:13 BJT

芝加哥期市：大豆期货五个交易日来首跌，玉米期货上扬

以下是0119 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦            416.25   -0.75  -0.18%    +3.22%     425.30   54
    CBOT玉米            335.25    0.50  +0.15%    +1.28%     352.85   39
    CBOT大豆            983.75   -1.25  -0.13%    +2.82%    1034.13   51
    CBOT稻米             $9.73   $0.06  +0.67%    +4.29%     $10.34   45
    美国原油            $42.77  -$0.25  -0.58%    +2.32%     $44.40   51
    汇率
    欧元/美元           $1.108  $0.000  -0.02%    -0.40%
    美元/澳元            0.765   0.003  +0.38%    +0.28%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/侯雪苹；审校 龚芳/李婷仪/张荻)

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