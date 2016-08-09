台湾货币市场：大银行拉低票券商一周拆款利率，跨月短票利率出现松动

* 大银行顺应市场，调降票券商一周拆款利率 * 一周拆款利率降至0.28%，跨月短票利率松动 * 票券商拟调降与银行承做公债RP利率 记者 罗两莎 路透台北8月9日 - 台湾银行间拆款利率周二微幅下滑。资金调度人士表示，今天隔拆利率虽开高，惟市 场资金依旧非常宽松，且有大型银行态度已松动，顺应市场调低一周利率，拆给票券公司利率自0.29%降至0.2 8%。 他们指出，市场资金很多，有需求者只要打一、两通电话就可以调到钱，但有多钱的银行也态度不太积极 ，因为即使很努力推销资金效果也不大。 〞今天对票券公司有稍微降一点，一周降到0.28%了，他们有反应外面比较便宜。〞一位大型银行资调人 员说。 他表示，今天顺应市场微幅拉低对票券商一周拆款利率，大部分票券商亦因拉低利率到期都有续拆。 一大型商银资调人员称，今天拆款市场相当平静，〞多钱的银行没有很积极打电话，反正钱丢不掉；有缺 的人也不会狂CALL，因为只要打一、两通就可以平了。〞 另一票券公司资调人员说，今天拆款利率持稳于下方，三天拆款利率在0.24%附近，一周则在0.27-0.28% ，〞今天没有0.29%了。〞 台湾银行间隔夜拆款利率 周二开在0.180%，上交易日开盘利率为0.177%，此为央行第二度引导银行 间隔拆利率调整幅度达0.3基点，波动幅度继续扩大。上日加权平均利率收在0.177%。 本地时间12:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.439 31.512 台湾加权股价指数<.TWII 9,149.04 9,150.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.200% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.177-0.300% --两周拆款利率区间 0.250-0.290% 0.260-0.290% **短票跨月利率出现松动** 短票方面，票券商交易员指出，银行体系资金浮滥状况依旧，大家都到处打电话寻找标的，利率大致维持 在原水准，月内成交在0.28%；30天期自保大都成交在0.29%；不过，今天已经有中小型银行态度松动，愿意接 受0.28%的利率。 〞已经有些中小型民营银行跨月已经成交在0.28%，但大型银行还是在0.29%。〞一大型票券公司交员说。 他们表示，时值月初银行体系超额准备即突破1,500亿台币，加上今天大型银行拉低一周拆款利率至0.28% ；料中旬以后资金将更浮滥，短票利率有望进一步下滑。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.291%，区间在0.29-0.34%，成交量为62.42亿 台币；前日加权平均利率为0.29%，区间在0.25-0.35%，成交量为162.46亿台币。 今日央行定存单到期金额为2,340亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,729亿台币，余日分别为：周三1,279.50亿、周四1,785.50亿及周五2, 690亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为401亿台币，累计超额准备1,567亿台币、加计前期1%的 超额准备为2,563亿台币。 **票券商拟降银行公债RP利率** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，近来银行端普遍面临资金过多无法消化的困境，因钱太多 ，拟逐步下调与银行承做公债RP利率。 证券商交易员则表示，今天投信公司多缺不一，整体资金虽属宽松，惟未到非常宽松的地步，利率大致持 稳于上日水准。 〞我打算明天把银行的利率做到0.27%，但今天还是在0.28%。〞一大型票券公司交易员说。 他们指出，今天市场资金大致偏多，但寿险公司因有其他资金运用管道，出现走钱情况，而投信和银行则 普遍有钱。 今天有加拿大丰业银行的30年期美元计价债券交割，金额为1.5亿美元；及高盛集团发行的3年期债券，金 额为5亿人民币。 明日则有三档外币债交割：分别是：由Kommunalbanken AS发行的30年美元计价债券，金额为1.1亿美元、 瑞穗证券发行的30年期美元计价债券，金额为2.5亿美元，及BBVA Global Markets B.V.发行的30年期债券， 金额为0.75亿美元。 另央行明天将标售两年期定存单，金额预订300亿台币，并于11日发行。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.27-0.28%，上日则在0.28-0.29%；与银行承作的公 债RP利率主要成交在0.29%，上日亦在此水准。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在上日水准 ，介于0.34-0.35%间。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要落在0.21-0.24%，上日则在0.21-0.23%； 短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 曾祥进)