版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 10:24 BJT

香港个股：华融金控认购星美文化总值3亿港元票据及可换股债券

路透香港8月9日 - 华融国际金融控股有限公司 周二称，计划认购从事跨媒体制作业务的星美文化 总值3亿港元的票据及可换股债券。

华融金控为中国华融资产管理 的香港分支。该公司在联交所的声明称，有关投资之回报率一般较香港认可金融机构所提供定期存款利率丰厚及理想，故董事认为认购事项属低风险并为集团带来稳定收入。

华融金控将认购星美文化一批本金总额2亿港元之票据，年期12个月，年息5%，每六个月派息一次，发行人须于到期日赎回票据。

华融金控亦将认购星美文化总值1亿港元之可换股债券，年期12个月，年息5%，初步换股价每股0.675港元较周一收市价有9%溢价，可兑换最多约1.48亿股或经扩大后股本15.46%的股份。

按目前的股权架构，倘可换股债券获悉数兑换，华融金控将成为星美文化第二大股东，最大股东星美控股 的持股比例将由29.99%降至25.36%。

华融金控去年亦认购星美控股发行的3亿港元可换股债券，年息4%，换股价每股0.77港元，可兑换最多约3.897亿股或经扩大后股本2.91%的股份。

香港时间10:16，华融金控跌2.5%，报1.95港元；星美文化亦跌3.23%，报0.6港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐