香港个股：华融金控认购星美文化总值3亿港元票据及可换股债券

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 华融国际金融控股有限公司 周二称，计划认购从事跨媒体制作业务的星美文化 总值3亿港元的票据及可换股债券。
华融金控为中国华融资产管理 的香港分支。该公司在联交所的声明称，有关投资之回报率一般较香港认可金融机构所提供定期存款利率丰厚及理想，故董事认为认购事项属低风险并为集团带来稳定收入。
华融金控将认购星美文化一批本金总额2亿港元之票据，年期12个月，年息5%，每六个月派息一次，发行人须于到期日赎回票据。
华融金控亦将认购星美文化总值1亿港元之可换股债券，年期12个月，年息5%，初步换股价每股0.675港元较周一收市价有9%溢价，可兑换最多约1.48亿股或经扩大后股本15.46%的股份。
按目前的股权架构，倘可换股债券获悉数兑换，华融金控将成为星美文化第二大股东，最大股东星美控股 的持股比例将由29.99%降至25.36%。
华融金控去年亦认购星美控股发行的3亿港元可换股债券，年息4%，换股价每股0.77港元，可兑换最多约3.897亿股或经扩大后股本2.91%的股份。
香港时间10:16，华融金控跌2.5%，报1.95港元；星美文化亦跌3.23%，报0.6港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿