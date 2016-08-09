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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 10:28 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘升破31.5，因出口好转与外资持续汇入

路透台北8月9日 - 台币兑美元 周二早盘升破31.500关卡，续创逾一年盘中高位。交易员表示，台湾出口年增率转正，且全球宽松的资金外溢效应持续激励外资汇入，出口商眼见美元疲弱也开始抛汇。

他们指出，台湾7月出口结束连17个月衰退，基本面好转将激励股市维持多头格局，此又吸引更多热钱加入竞逐台股行列。此外，外界普遍预计新西兰央行将降息，又对资金行情增添动能。

〞大保管行每天100-200支汇入，(台币)升值气氛很浓厚。〞一位银行交易主管说。

他表示，台币在资金行情簇拥下，已几乎与美元涨跌脱钩，大家只盯着韩元与台股两项指标看，在外资尚未变脸前，台币继续看升不看贬。

另一大型商业银行交易员则称，美元兑台币今日在31.500关卡一点支撑都没有发挥即应声跌破，此令出口商信心大受打击，有些客户受不了已加入抛汇行列，不过进口商也逢低承接。

台湾财政部周一公布，7月出口金额较上年同期回升1.2%。该数据优于预期的年减2.0%，正式结束先前连17个月的衰退。

本地时间10:08，台币兑美元0.97角报31.415，此前盘中高位为去年7月30日的31.410；台股加权指数 涨0.13%，报9,162.56点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.283/31.333，上日收在31.310。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.300-31.500。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元小跌，新西兰元未受降息预期影响走强

--台湾数据：7月出口转正结束连17个月衰退，分析师对央行9月看法纷歧 (完) (记者 董永年；审校 张喜良)

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