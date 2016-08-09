台湾汇市：台币兑美元早盘升破31.5，因出口好转与外资持续汇入

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透台北8月9日 - 台币兑美元 周二早盘升破31.500关卡，续创逾一年盘中高位。交易员表示，台湾出口年增率转正，且全球宽松的资金外溢效应持续激励外资汇入，出口商眼见美元疲弱也开始抛汇。
他们指出，台湾7月出口结束连17个月衰退，基本面好转将激励股市维持多头格局，此又吸引更多热钱加入竞逐台股行列。此外，外界普遍预计新西兰央行将降息，又对资金行情增添动能。
〞大保管行每天100-200支汇入，(台币)升值气氛很浓厚。〞一位银行交易主管说。
他表示，台币在资金行情簇拥下，已几乎与美元涨跌脱钩，大家只盯着韩元与台股两项指标看，在外资尚未变脸前，台币继续看升不看贬。
另一大型商业银行交易员则称，美元兑台币今日在31.500关卡一点支撑都没有发挥即应声跌破，此令出口商信心大受打击，有些客户受不了已加入抛汇行列，不过进口商也逢低承接。
台湾财政部周一公布，7月出口金额较上年同期回升1.2%。该数据优于预期的年减2.0%，正式结束先前连17个月的衰退。
本地时间10:08，台币兑美元0.97角报31.415，此前盘中高位为去年7月30日的31.410；台股加权指数 涨0.13%，报9,162.56点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.283/31.333，上日收在31.310。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.300-31.500。
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--台湾数据：7月出口转正结束连17个月衰退，分析师对央行9月看法纷歧 (完) (记者 董永年；审校 张喜良)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿