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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 10:35 BJT

标题新闻：对冲基金和货币基金经理所持布兰特原油净多头部位降至1月以来最低-洲际交易所(ICE)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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