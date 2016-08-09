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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 10:40 BJT

日本股市：早市尾盘回吐涨势几近持平，强势日圆打击制药类股

“获利了结和谨慎情绪各占一半，令市场涨势受限，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎表示。

日本央行将于下月全面评估其货币政策。该行尽管大举采用了放松措施，如负利率以及购买大规模公债，但在刺激通胀方面却收效甚微。

在市场普遍受抑的情况下，办公设备生产商Brother Industries Ltd 一度飙升逾20%，之前该公司上修了获利预估。

日圆走强也是一个不利因素，给部分非专利药厂商带来压力，这些药厂公布第二季度净利有所下滑。

东证股价指数 小涨0.2%至1,308.51点，JPX-日经400指数 涨0.2%至11.775.91点。(完)

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