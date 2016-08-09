版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 10:46 BJT

香港个股：国开国际投资预计上半年净利大幅下跌，受累投资收入下降等

路透香港8月9日 - 中国国家开发银行旗下投资机构--国开国际投资有限公司 称，预计今年上半年净利按年大幅下跌，受累于投资收入下降等因素。

国开投资周一晚间在联交所的公告称，盈利下跌主要由于投资收入下降，包括可换股票据、可换股债券及贷款的利息收入。此外，以公平值计入损益的投资公平价值变动收益减少。

公司并称，“本集团的部分金融资产于去年下半年到期，而今年上半年的新投资尚未录得重大收益。”

2015年上半年及全年，国开投资分别录得净利6,565万港元及1.13亿港元。

国开投资的控股股东国开国际控股的持股比例为66.16%。国开控股为国开金融有限责任公司的全资附属公司，而国开金融为国开行海外资产投资的主要公司。

香港时间10:40，国开投资持平于0.305港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐