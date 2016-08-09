香港个股：国开国际投资预计上半年净利大幅下跌，受累投资收入下降等

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透香港8月9日 - 中国国家开发银行旗下投资机构--国开国际投资有限公司 称，预计今年上半年净利按年大幅下跌，受累于投资收入下降等因素。
国开投资周一晚间在联交所的公告称，盈利下跌主要由于投资收入下降，包括可换股票据、可换股债券及贷款的利息收入。此外，以公平值计入损益的投资公平价值变动收益减少。
公司并称，“本集团的部分金融资产于去年下半年到期，而今年上半年的新投资尚未录得重大收益。”
2015年上半年及全年，国开投资分别录得净利6,565万港元及1.13亿港元。
国开投资的控股股东国开国际控股的持股比例为66.16%。国开控股为国开金融有限责任公司的全资附属公司，而国开金融为国开行海外资产投资的主要公司。
香港时间10:40，国开投资持平于0.305港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿