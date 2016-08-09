香港已公布经济指标--2016/8/9

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年6月 零售销售值 -8.9 -8.3 -0.4 2016年6月 零售销售量 -9.6 -8.8 +4.3 2016年6月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.6 +3.1 2016年6月 甲类消费物价指数(CPI +2.5 +2.7 +4.4 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年4月-6月% 16年3月-5月% 15年4月-6月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年6月 贸易赤字/盈余 -45.6 -26.2 -45.8 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿