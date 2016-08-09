台湾股市：随亚股上扬续创13个月高位，惟本地投资人获利了结

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透台北8月9日 - 台湾股市周二连四日收升，续创13个月高位。分析师表示，亚股因资金持续流入创一年新高，台股也在外资加持下震荡走扬，不过本地投资人居高思危，令中小型股表现欠佳。
台湾加权股价指数 收涨0.05%，至9,155.08点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为788.09亿台币，上交易日修正后为834.00亿。
兆丰投顾一不具名分析师称，外资仍持续买超权值股，使得大盘指数高档有撑，呈现缓步上扬格局。不过因指数已接近9,200点，且15日前为季报公布截止日期，这令本地投资人不愿贸然追价，使得像是生技股等中小型股票卖压沉重。
〞个股差异愈来愈大，回归与基本面连结。〞他说。
该分析师指出，这两天金融类股成为撑盘要角，因资金行情令风险不大的金融股出现落后补涨行情。预料台股后市仍是震荡盘坚格局，指数会在9,050-9,250间整理。
亚洲股市周二刷新一年高点，因投资者竭力追逐高收益，使得流入新兴市场的资金规模创下纪录高位。本地时间13:34，MSCI亚太明晟指数 涨0.10%。(完)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿