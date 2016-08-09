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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 13:40 BJT

台湾股市：随亚股上扬续创13个月高位，惟本地投资人获利了结

路透台北8月9日 - 台湾股市周二连四日收升，续创13个月高位。分析师表示，亚股因资金持续流入创一年新高，台股也在外资加持下震荡走扬，不过本地投资人居高思危，令中小型股表现欠佳。

台湾加权股价指数 收涨0.05%，至9,155.08点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为788.09亿台币，上交易日修正后为834.00亿。

兆丰投顾一不具名分析师称，外资仍持续买超权值股，使得大盘指数高档有撑，呈现缓步上扬格局。不过因指数已接近9,200点，且15日前为季报公布截止日期，这令本地投资人不愿贸然追价，使得像是生技股等中小型股票卖压沉重。

〞个股差异愈来愈大，回归与基本面连结。〞他说。

该分析师指出，这两天金融类股成为撑盘要角，因资金行情令风险不大的金融股出现落后补涨行情。预料台股后市仍是震荡盘坚格局，指数会在9,050-9,250间整理。

亚洲股市周二刷新一年高点，因投资者竭力追逐高收益，使得流入新兴市场的资金规模创下纪录高位。本地时间13:34，MSCI亚太明晟指数 涨0.10%。(完)

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