《美国上市公司业绩公布日程表》--8月9日至8月16日

路透8月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明, 均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 公司事件列表 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2016年8月9日 BMO HCP.N Q2 2016 HCP Inc 2016年8月9日 BMO PPL.N Q2 2016 PPL Corp 2016年8月9日 BMO JEC.N Q3 2016 Jacobs Engineering Group Inc 2016年8月9日 BMO NRG.N Q2 2016 NRG Energy Inc 2016年8月9日 BMO COH.N Q4 2016 蔻驰(Coach) 2016年8月9日 BMO EXC.N Q2 2016 Exelon Corp 2016年8月9日 BMO TDG.N Q3 2016 TransDigm Group Inc 2016年8月9日 BMO SNI.OQ Q2 2016 Scripps Networks Interactive Inc 2016年8月9日 BMO MYL.OQ Q2 2016 Mylan NV 2016年8月9日 AMC DIS.N Q3 2016 迪士尼(Walt Disney) 2016年8月10日 BMO RL.N Q1 2017 Ralph Lauren Corp 2016年8月10日 BMO KORS.N Q1 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2016年8月10日 10:00 PRGO.N Q2 2016 Perrigo Company PLC 2016年8月10日 AMC CSRA.N Q1 2017 CSRA Inc 2016年8月11日 BMO KSS.N Q2 2016 Kohls Corp 2016年8月11日 BMO M.N Q2 2016 Macys Inc 2016年8月11日 AMC JWN.N Q2 2016 Nordstrom 2016年8月11日 AMC NVDA.OQ Q2 2017 英伟达(Nvidia) 2016年8月15日 BMO SYY.N Q4 2016 Sysco Corp 2016年8月16日 BMO HD.N Q2 2016 家得宝(Home Depot) 2016年8月16日 BMO TJX.N Q2 2017 TJX Companies Inc 2016年8月16日 10:30 AAP.N Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 2016年8月16日 AMC URBN.OQ Q2 2017 Urban Outfitters Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 龚芳)