版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 12:09 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月9日至8月16日

路透8月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，
均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
    
 公司事件列表                                                                         
 开始日期       结束日期    公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                            间       码       
 2016年8月9日               BMO      HCP.N    Q2 2016 HCP Inc 
 2016年8月9日               BMO      PPL.N    Q2 2016 PPL Corp 
 2016年8月9日               BMO      JEC.N    Q3 2016 Jacobs Engineering Group Inc 
 2016年8月9日               BMO      NRG.N    Q2 2016 NRG Energy Inc 
 2016年8月9日               BMO      COH.N    Q4 2016 蔻驰(Coach)
 2016年8月9日               BMO      EXC.N    Q2 2016 Exelon Corp 
 2016年8月9日               BMO      TDG.N    Q3 2016 TransDigm Group Inc 
 2016年8月9日               BMO      SNI.OQ   Q2 2016 Scripps Networks Interactive Inc
                                              
 2016年8月9日               BMO      MYL.OQ   Q2 2016 Mylan NV 
 2016年8月9日               AMC      DIS.N    Q3 2016 迪士尼(Walt Disney)
 2016年8月10日              BMO      RL.N     Q1 2017 Ralph Lauren Corp 
 2016年8月10日              BMO      KORS.N   Q1 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2016年8月10日              10:00    PRGO.N   Q2 2016 Perrigo Company PLC 
 2016年8月10日              AMC      CSRA.N   Q1 2017 CSRA Inc 
 2016年8月11日              BMO      KSS.N    Q2 2016 Kohls Corp 
 2016年8月11日              BMO      M.N      Q2 2016 Macys Inc 
 2016年8月11日              AMC      JWN.N    Q2 2016 Nordstrom 
 2016年8月11日              AMC      NVDA.OQ  Q2 2017 英伟达(Nvidia) 
 2016年8月15日              BMO      SYY.N    Q4 2016 Sysco Corp 
 2016年8月16日              BMO      HD.N     Q2 2016 家得宝(Home Depot)
 2016年8月16日              BMO      TJX.N    Q2 2017 TJX Companies Inc 
 2016年8月16日              10:30    AAP.N    Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016年8月16日              AMC      URBN.OQ  Q2 2017 Urban Outfitters Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐