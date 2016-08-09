《路透晚报》--8月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：7月CPI涨幅回落PPI跌幅收窄，年内通胀温和但货币政策难松

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

--中国经济：目标“十三五”知识密集型服务业增加值占GDP比例达20%--国务院

中国国务院最新印发通知，目标“十三五”（2016-2020年）中国科技创新支撑引领作用显着增强，科技进步贡献率达到60%，高新技术企业营业收入达到34万亿元人民币，知识密集型服务业增加值占国内生产总值（GDP）的比例达到20%。

--《综述》中国民间投资陡降的深层次原因：预期欠佳及税负沉重等

当中国政府正为民间投资陡降而苦恼，并为激发民间投资开出一系列应对药方时，一场民营企业家们的“诉苦会”则揭开了问题的实质：对实业投资的预期欠佳，税负沉重等显然是不容忽视的深层次因素之一。

--中国经济：十三五形成绿色循环低碳体系，主要资源产出率提高15%--发改委

中国国家和发展改革委员会称，十三五期间，将初步形成绿色循环低碳产业体系，实现企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造；到2020年，主要资源产出率比2015年提高15%。

--中国金融：二季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入环比减半--外管局

中国国家外汇管理局称，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币，较一季度减少近一半；境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元，环比扩大逾两倍。

--中国经济：供给侧改革要精准，通过扩大有效需求化解过剩产能--人民日报

中国原国家体改委副主任高尚全在人民日报撰文称，推进供给侧结构性改革需要高度重视精准问题，在去产能过程中，要避免出现僵尸企业还在健康企业被关的情况，而扩大有效需求也是化解过剩产能的一个重要渠道。

--中英关系：中国驻英大使对英国推迟欣克利角核电项目示警--金融时报

英国金融时报报导，中国警告英国称，英国推迟180亿英镑(234.7亿美元)核电项目，使中英关系正处在一个“重要历史时刻”。

【固定收益】

--《市场观察》中国10年国债收益率底在何方？

中国二季度GDP好于预期，但随之而来的7月宏观经济初步数据，再次给市场浇了冷水--外贸逊于预期，外汇储备再度转为负增长，叠加下半年大概率降速的投资数据和商品房销售，中国并不牢固的经济基础给债市提供了继续做多的动能。

--中国公开市场：今日进行700亿元七天期逆回购，单日净投放100亿

中国央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放100亿元。

--中国债市动态：买气充盈国开债招标好于预期，CPI涨幅回落影响不大

中国银行间债市现券收益率继续下行，上午招标的三期国开债中标收益率齐走低，一二级买盘热度不减。交易员称，7月物价数据对市场影响不明显，接下来继续关注即将出炉的其他数据；不过在强大的配置力量推动下，债市向好势头料还将延续。

--中国货币市场：大行融出谨慎流动性仍偏紧，公开市场投放缓解有限

中国银行间市场资金面仍呈偏紧格局，隔夜品种融入更显不易。交易人士表示，大行融出态度谨慎，致短期资金供给有所收敛，同时央行公开市场投放缓解有限，在机构需求有增无减情况下，流动性紧俏局面不改。

--《中国新债预测》五年续发国债收益率均值2.50%，配置热潮仍未散去

中国财政部周三将招标续发行五年固息国债。路透调查显示，缺资产背景下近期债市配置需求愈发强劲，尤其是一级市场，本周招标的利率债都相当火爆，预计明日该国债在配置热潮中仍将受追捧，定位明显低于二级市场，预测均值为2.50%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.1003%，20年3.4369%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的七年、10年和20年期增发债，中标收益率分别为3.0511%、3.1003%和3.4369%，此前市场预测均值为3.09%、3.11%和3.48%；三期债对应投标倍数为7.43倍、4.81倍和4.47倍。

--中国债市：中债登称下周一起将分别发布进出口行和农发行债收益率曲线

中国中央国债登记结算有限责任公司公告称，拟于下周一（15日）起分别发布“中债进出口行债收益率曲线” 和“中债农发行债收益率曲线”，同时停止发布中债政策性金融债收益率曲线。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量整理通胀数据几无影响，短期料跟随美指波动

人民币兑美元即期早盘在上日收盘价附近窄幅整理，中间价小幅调升。交易员称，客盘仍略偏购汇，在6.6650元附近依旧有大行“把守”；由于缺乏基本面驱动，汇价维持收盘价附近盘整，成交略有萎缩，短期人民币料继续跟随美元指数波动。

--离岸人民币：6月渣打人民币指数按月跌1.8%，受跨境人民币支付下滑拖累

渣打公布最新的人民币环球指数，由5月的1,968点跌至6月的1,933点，按月跌幅1.8%。该指数自去年8月汇率改革以来累计下跌近两成，同期在岸人民币兑美元亦录得6.5%的跌幅。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收升，CPI数据消除市场通缩疑虑投资者重拾信心

中国股市沪综指续收升。分析师指出，今日早盘股指表现平平，7月份CPI数据公布后，市场对通缩的疑虑消除，投资者重拾信心进场，股指逐级走高，尾盘以近全日最高点报收。白酒股和环保基建等公用事业股涨幅居前。

--中港个股：中国石化称，正在研究BP退出合资企业赛科石化计划的条款

中国石油化工股份有限公司一位发言人告诉路透，该公司正在讨论英国油气巨头BP计划退出合资企业上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)所提出的条件。路透稍早报导称，BP已聘请投资银行安排出售所持上海赛科石油化工50%股权，出售可能带来20-30亿美元收入。

--中港个股：恒大增持万科股份至5%，未来视情况决定下一步操作

近日大举购入中国最大地产商万科A股股份后，其竞争对手中国恒大宣布，透过旗下子公司增持万科A股，持股比例达到5%，未来将视情况决定继续增持或减持。

--汽车产业：中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，基数较低是主因--乘联会

中国乘用车市场信息联席会发布报告称，中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，7月零售同比增速也达到26%。1-7月广义乘用车销量同比增长11.1%。

--中国企业：中航工业借道通航混改，将成立100亿元产业基金--报载

中国大型军工企业--中国航空工业集团将在通用航空领域开放资本结构，向社会开展50亿-100亿元人民币的增资扩股，同时成立100亿元通航产业发展基金。

--中港个股：中国中铁中标孟加拉国一铁路建设项目，合同金额31.4亿美元

中国大型基建公司--中国中铁公告称，其已中标孟加拉国拉帕德玛大桥铁路连接线项目建设合同，成为该项目总承包商，合同金额31.39亿美元，约占公司最近一期营收的3.33%。

--香港证券：港交所将于9月5日推出小型H股指数期权，合约价值低八成