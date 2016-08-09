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亚洲 | 2016年 8月 9日 星期二 12:11 BJT

中国货币市场：大行融出谨慎流动性仍偏紧，公开市场投放缓解有限

路透上海8月9日 - 中国银行间市场周二资金面仍呈偏紧格局，隔夜品种融入更显不易
。交易人士表示，大行融出态度谨慎，致短期资金供给有所收敛，同时央行公开市场投放缓
解有限，在机构需求有增无减情况下，流动性紧俏局面不改。
    
    交易员并指出，央行政策宽松预期下降，但是若流动性波动加大，央行也不会袖手旁观
，短期仍需继续观察市场情绪进一步发酵程度。
    
    “紧了哦，头寸还差一点没平，央行公开市场今天也没怎么放太多流动性出来，大行虽
然在出，但是态度比较谨慎，大家就很难借到了，”上海一银行交易员说。
    
    她并解释称，毕竟超储率在下降，公开市场月初还回笼了一些，然后月初例行缴准之后
就把市场有点压垮了；不过短期看资金面也不至于特别紧张，只是大家考虑到资金成本，还
是愿意拿隔夜资金滚头寸，所以导致隔夜供不应求更明显。
    
    中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投
放100亿元。据路透统计，本周共有3,750亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期60
0亿元。公开市场上周顺势降低逆回购操作力度，并在连两周净投放后转为净回笼。 
    
    上海另一银行交易员表示，机构在债市买券的热情比较高，不排除杠杆进一步放大，加
剧流动性紧张的可能性；而近期央行也表态不会频繁降准，如果是放大金融杠杆导致的收紧
局面， 央行可能也不会主动注水来助长金融泡沫。
    
    “就看接下来情绪如何发酵吧，如果偏紧持续时间长了，可能预期也要有所变化了，”
她称。
    
    今日公布的中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力
减弱将CPI推至半年新低；通胀回落虽为政策宽松提供了更多空间，但分析人士多指出，短
期汇率、实体经济流动性陷阱等因素还是制约了货币政策，降准降息的可能性不大。 
    
    中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型
调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预
期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。 
         
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间{TIME:h24:mm}        今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                   {;C^F1}    {;C^F2}  {;+(C^F1-
                                                  C^F2)*100
                                                        :2}
      七天                    {;D^F1}    {;D^F2}  {;+(D^F1-
                                                  D^F2)*100
                                                        :2}
      14天                    {;E^F1}    {;E^F2}  {;+(E^F1-
                                                  E^F2)*100
                                                        :2}
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                   {;F^F1}    {;F^F2}  {;+(F^F1-
                                                  F^F2)*100
                                                        :2}
      七天                    {;G^F1}    {;G^F2}  {;+(G^F1-
                                                  G^F2)*100
                                                        :2}
      14天                    {;H^F1}    {;H^F2}  {;+(H^F1-
                                                  H^F2)*100
                                                        :2}
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                   {;I^F1}    {;I^F2}  {;+(I^F1-
                                                  I^F2)*100
                                                        :2}
      七天                    {;J^F1}    {;J^F2}  {;+(J^F1-
                                                  J^F2)*100
                                                        :2}
      14天                    {;K^F1}    {;K^F2}  {;+(K^F1-
                                                  K^F2)*100
                                                        :2}
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                  {;L^F1}    {;L^F2}  {;+(L^F1-
                                                  L^F2)*100
                                                        :2}
       七天                   {;M^F1}    {;M^F2}  {;+(M^F1-
                                                  M^F2)*100
                                                        :2}
       三个月                 {;N^F1}    {;N^F2}  {;+(N^F1-
                                                  N^F2)*100
                                                        :2}
 (完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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