中国货币市场：大行融出谨慎流动性仍偏紧，公开市场投放缓解有限

路透上海8月9日 - 中国银行间市场周二资金面仍呈偏紧格局，隔夜品种融入更显不易 。交易人士表示，大行融出态度谨慎，致短期资金供给有所收敛，同时央行公开市场投放缓 解有限，在机构需求有增无减情况下，流动性紧俏局面不改。 交易员并指出，央行政策宽松预期下降，但是若流动性波动加大，央行也不会袖手旁观 ，短期仍需继续观察市场情绪进一步发酵程度。 “紧了哦，头寸还差一点没平，央行公开市场今天也没怎么放太多流动性出来，大行虽 然在出，但是态度比较谨慎，大家就很难借到了，”上海一银行交易员说。 她并解释称，毕竟超储率在下降，公开市场月初还回笼了一些，然后月初例行缴准之后 就把市场有点压垮了；不过短期看资金面也不至于特别紧张，只是大家考虑到资金成本，还 是愿意拿隔夜资金滚头寸，所以导致隔夜供不应求更明显。 中国央行公开市场今日将进行700亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投 放100亿元。据路透统计，本周共有3,750亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期60 0亿元。公开市场上周顺势降低逆回购操作力度，并在连两周净投放后转为净回笼。 上海另一银行交易员表示，机构在债市买券的热情比较高，不排除杠杆进一步放大，加 剧流动性紧张的可能性；而近期央行也表态不会频繁降准，如果是放大金融杠杆导致的收紧 局面， 央行可能也不会主动注水来助长金融泡沫。 “就看接下来情绪如何发酵吧，如果偏紧持续时间长了，可能预期也要有所变化了，” 她称。 今日公布的中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力 减弱将CPI推至半年新低；通胀回落虽为政策宽松提供了更多空间，但分析人士多指出，短 期汇率、实体经济流动性陷阱等因素还是制约了货币政策，降准降息的可能性不大。 中国央行周五晚发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型 调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预 期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间{TIME:h24:mm} 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 {;C^F1} {;C^F2} {;+(C^F1- C^F2)*100 :2} 七天 {;D^F1} {;D^F2} {;+(D^F1- D^F2)*100 :2} 14天 {;E^F1} {;E^F2} {;+(E^F1- E^F2)*100 :2} 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 {;F^F1} {;F^F2} {;+(F^F1- F^F2)*100 :2} 七天 {;G^F1} {;G^F2} {;+(G^F1- G^F2)*100 :2} 14天 {;H^F1} {;H^F2} {;+(H^F1- H^F2)*100 :2} 回购定盘利率 其中:隔夜 {;I^F1} {;I^F2} {;+(I^F1- I^F2)*100 :2} 七天 {;J^F1} {;J^F2} {;+(J^F1- J^F2)*100 :2} 14天 {;K^F1} {;K^F2} {;+(K^F1- K^F2)*100 :2} Shibor 其中:隔夜 {;L^F1} {;L^F2} {;+(L^F1- L^F2)*100 :2} 七天 {;M^F1} {;M^F2} {;+(M^F1- M^F2)*100 :2} 三个月 {;N^F1} {;N^F2} {;+(N^F1- N^F2)*100 :2} (完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)