中国汇市：人民币早盘缩量整理通胀数据几无影响，短期料跟随美指波动

* 人民币早盘缩量整理，中间价略升

* 7月通胀数据对汇市基本没有影响

* 客盘仍略偏购汇，大行在6.6650元附近仍有维稳

* 短期人民币料继续跟随美元指数波动

* 关注监管层是否在汇改满周年后提出新的措施

路透上海8月9日 - 人民币兑美元即期 周二早盘在上日收盘价附近窄幅整理，中间价小幅调升。交易员称，客盘仍略偏购汇，在6.6650元附近依旧有大行“把守”；由于缺乏基本面驱动，汇价维持收盘价附近盘整，成交略有萎缩，短期人民币料继续跟随美元指数 波动。

他们并指出，今日国家统计局公布的7月通胀数据对汇市基本没有影响；随着“收盘价+一篮子汇率变动”的中间价定价机制逐渐被市场接受，只要不出现极端情况，市场对汇价波动的敏感度料继续降低，短期可重点关注监管层是否在汇改满周年后提出新的措施。

“最近走势很稳定的，基本上跟着模型走，年内应该还是偏贬值的吧，当然也看美联储到底怎么动作，至少大家都不恐慌了。马上811一周年了，看看上面有没‘总结陈词’。”一外资行交易员称。

稍早公布的中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.6621元,上日收报6.6624元，夜盘终报6.6609元。今日人民币兑美元中间价 报6.6594元，上日中间价为6.6615元。人民币兑美元即期成交额 为88.63亿美元，上日半日为95.18亿美元。

全球汇市方面，英镑周二在亚洲时段下跌，因市场揣测英国将进一步放松政策，而美元则持稳，因投资者对美联储今年晚些时候可能加息的信心增强。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.06%至94.66；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数微跌至95.21。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.798元, 上日尾盘为6.7893元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6693元, 上一交易日尾盘报6.669元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6625；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。